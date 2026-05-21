Descubren larvas en huevos de chocolate y condenan a una fábrica por vender productos contaminados

La Justicia de Brasil condenó a la fabricante de chocolates Ferrero do Brasil luego de que dos niños se intoxicaran tras consumir un huevo de chocolate que contenía larvas. El caso ocurrió en el estado de Minas Gerais y generó fuerte repercusión por tratarse de un producto infantil vendido en perfecto estado de apariencia y dentro de la fecha de vencimiento.

Según el fallo del Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJMG), la empresa y la cadena de supermercados ABC deberán indemnizar a la madre de los menores afectados. La sentencia ya quedó firme y no admite nuevas apelaciones.

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De acuerdo con la investigación judicial, la mujer compró un huevo Kinder para sus hijos en un comercio del sur de Minas Gerais . Los niños alcanzaron a comer parte del chocolate antes de notar algo extraño en el interior del producto.

Al revisarlo, la familia encontró una larva viva moviéndose dentro del producto. Horas después, los menores comenzaron a presentar vómitos y diarrea, situación que derivó en una denuncia formal contra la fabricante y el punto de venta.

image Huevos Kinder

Durante el proceso, Ferrero sostuvo que sus controles sanitarios son rigurosos y que la contaminación podría haberse producido durante el almacenamiento o la distribución posterior a la fabricación. Sin embargo, los jueces consideraron que tanto la marca como el comercio forman parte de la cadena de suministro y, por lo tanto, tienen responsabilidad solidaria sobre el estado del alimento vendido.

¿Qué resolvió la justicia?

Inicialmente, la Justicia había fijado una compensación de 10.000 reales, aunque luego la cifra fue reducida a 5.000 reales tras una apelación. Aun así, el tribunal remarcó que la presencia de larvas en alimentos industrializados constituye un daño moral al consumidor, especialmente cuando afecta a menores de edad.

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El episodio volvió a poner bajo la lupa los controles sanitarios en la industria. No es la primera vez que productos Kinder enfrentan cuestionamientos: en 2022, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) prohibió la importación y comercialización de determinados lotes sospechados de contaminación con salmonella.