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/ Mundo / TATIANA MARSET

Internaron en Bolivia a la hermana de Sebastián Marset por una pancreatitis

Marset fue derivada al hospital San Juan de Dios, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

14 de mayo de 2026 17:02 hs
Tatiana Marset durante su detención

Tatiana Marset durante su detención

La hermana de Sebastián Marset, Tatiana Marset, fue internada en Bolivia, donde permanece recluida, por una pancreatitis, informaron las autoridades de ese país.

Marset fue derivada al hospital San Juan de Dios, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La joven uruguaya fue capturada junto a su hermano el pasado 13 de marzo en un operativo realizado con apoyo de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, en Santa Cruz de la Sierra. Fue entonces que cayó el narcotraficante uruguayo, que ahora está preso en Estados Unidos.

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La hermana de Marset cumple prisión en la cárcel de Palmasola, junto con otras personas que fueron detenidas en el operativo de captura del narcotraficante.

Las autoridades bolivianas aseguraron que el traslado al hospital se hizo bajo estrictas medidas de seguridad, para evitar cualquier intento de fuga.

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