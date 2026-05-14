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Partido de Leyendas: día, hora y estadio para Uruguay vs Paraguay con Lugano, Godín, Forlán y el Loco Abreu

Los exfutbolistas de la selección uruguaya vuelven a competir ante un seleccionado de Paraguay.

14 de mayo de 2026 17:47 hs
Los hijos de Abreu, uno de los hijos de Lugano, que recibieron los reconocimientos de sus padres, Diego Forlán, Juan Castillo, Andrés Scotti y Álvaro Tata González
Los hijos de Abreu, uno de los hijos de Lugano, que recibieron los reconocimientos de sus padres, Diego Forlán, Juan Castillo, Andrés Scotti y Álvaro "Tata" González Inés Guimaraens

Los exfutbolistas de la selección uruguaya, Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín y Sebastián Abreu, jugarán este domingo 17 de mayo a la hora 16 en el Estadio Landoni de Durazno un partido frente a un equipo de exseleccionados de Paraguay en el marco de la serie de partidos denominado Encuentro de las Leyendas.

Uruguay estará integrado por Fabián Carini, Juan Guillermo Castillo, Diego Godín, Diego Lugano, Diego Forlán, Andrés Scotti, Alfonso Domínguez, Darío Rodríguez, Álvaro Pereira, Bruno Silva, Cristian Rodríguez, Walter Gargano, Rubén Paz, Álvaro Fernández, Álvaro González y Fabián Canobbio.

Se trata de un encuentro a beneficio en el que enfrentarán a los paraguayos Diego Barreto, Carlos Bonet, Paulo Da Silva, Darío Verón, Marcelo Estigarribia, Roberto Acuña, Jorge González, Jonathan Santana, Enrique Vera, Osmar Molina, Claudio Vargas, Lorenzo Frutos y Lucas Barrios.

Las entradas están a la venta en AUF Tickets y tienen un costo de $ 200.

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