Partido de Leyendas: día, hora y estadio para Uruguay vs Paraguay con Lugano, Godín, Forlán y el Loco Abreu

Los exfutbolistas de la selección uruguaya, Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín y Sebastián Abreu, jugarán este domingo 17 de mayo a la hora 16 en el Estadio Landoni de Durazno un partido frente a un equipo de exseleccionados de Paraguay en el marco de la serie de partidos denominado Encuentro de las Leyendas.