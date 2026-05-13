Mirá los dos goles que anotó Martín Satriano para Getafe en España y que le meten presión a Marcelo Bielsa para la selección uruguaya

El delantero uruguayo Martín Satriano anotó un doblete este miércoles en la victoria de Getafe por 3-1como local en LaLiga de España ante Mallorca, con la que mantienen chances de clasificar a la próxima edición de la Conference League.

El futbolista ya había despertado gran atracción cuando en marzo pasado le anotó un golazo a Real Madrid para silenciar al Estadio Santiago Bernabéu.

A fines de ese mes y luego de grandes actuaciones, Getafe tomó la decisión de comprarle su ficha a Olympique Lyon de Francia.

Con estas dos anotaciones, de alguna manera, Satriano, quien ya fue tenido en cuenta por Marcelo Bielsa en alguna convocatoria para la selección uruguaya, mete algo de presión.

Martín Satriano está en un gran momento

Martín Satriano anotó los dos primeros goles de Getafe para el 3-1 sobre Mallorca por LaLiga de España, este miércoles.

El 1-0 fue a los 14 minutos, en tanto que el segundo para el 2-0, fue sobre los 40'.

En lo que va de esta temporada en la que jugó la mitad de la misma ya que arribó en el invierno español (verano uruguayo), jugó 17 partidos con Getafe, en los que anotó seis goles.

A su vez, también fue titular y jugó todo este partido el volante Mauro Arambarri, quien llegó, nada menos, que a 250 encuentros con dicho club, mientras que Juan Pablo Boselli ingresó para jugar los últimos 20 minutos.

Con esta victoria, Getafe se acerca a la clasificación a la próxima edición de la Conference League, pero también tiene chance de pelear por un puesto en Europa League.