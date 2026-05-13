Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín y Sebastián "Loco" Abreu estarán compartiendo equipo otra vez, como en el Mundial de Sudáfrica 2010 o en la Copa América 2011, y como a lo largo de casi una década con la selección. Esto ocurrirá el próximo domingo 17 de mayo a la hora 16 en el Estadio Landoni de Durazno y en el marco de un partido entre Leyendas, en el que los exfutbolistas uruguayos se enfrentarán a un combinado de Paraguay, también integrado por exseleccionados.
Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín y el Loco Abreu vuelven a las canchas: jugarán el encuentro de Leyendas en Durazno; mirá día, hora y estadio
Los exfutbolistas de la selección uruguaya jugarán ante un equipo de exjugadores de Paraguay el domingo de tarde en el Landoni de Durazno