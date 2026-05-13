Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín y el Loco Abreu vuelven a las canchas: jugarán el encuentro de Leyendas en Durazno; mirá día, hora y estadio

El Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica, Diego Forlán, es levantado en andas por Lugano y Suárez. 2010

Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín y Sebastián "Loco" Abreu estarán compartiendo equipo otra vez, como en el Mundial de Sudáfrica 2010 o en la Copa América 2011, y como a lo largo de casi una década con la selección. Esto ocurrirá el próximo domingo 17 de mayo a la hora 16 en el Estadio Landoni de Durazno y en el marco de un partido entre Leyendas, en el que los exfutbolistas uruguayos se enfrentarán a un combinado de Paraguay, también integrado por exseleccionados.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Paraguay tendrá entre otras figuras que marcaron época con la albirrojoa, a Paulo Da Silva, Marcelo Estigarribia y Roberto Acuña.

Este partido de exhibición forma parte de una actividad solidaria que desarrollan los exfutbolistas de la selección y que tiene como objetivo llevar a los antiguos cracks de la celeste a los distintos departamentos del interior y todo el dinero recaudado será volcado a diferentes obras de beneficiencia.

Las entradas están a la venta a través de AUF Tickets a $200.