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Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín y el Loco Abreu vuelven a las canchas: jugarán el encuentro de Leyendas en Durazno; mirá día, hora y estadio

Los exfutbolistas de la selección uruguaya jugarán ante un equipo de exjugadores de Paraguay el domingo de tarde en el Landoni de Durazno

13 de mayo de 2026 19:39 hs
El Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica, Diego Forlán, es levantado en andas por Lugano y Suárez. 2010

El Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica, Diego Forlán, es levantado en andas por Lugano y Suárez. 2010

Carlos Contrera

Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín y Sebastián "Loco" Abreu estarán compartiendo equipo otra vez, como en el Mundial de Sudáfrica 2010 o en la Copa América 2011, y como a lo largo de casi una década con la selección. Esto ocurrirá el próximo domingo 17 de mayo a la hora 16 en el Estadio Landoni de Durazno y en el marco de un partido entre Leyendas, en el que los exfutbolistas uruguayos se enfrentarán a un combinado de Paraguay, también integrado por exseleccionados.

Paraguay tendrá entre otras figuras que marcaron época con la albirrojoa, a Paulo Da Silva, Marcelo Estigarribia y Roberto Acuña.

Este partido de exhibición forma parte de una actividad solidaria que desarrollan los exfutbolistas de la selección y que tiene como objetivo llevar a los antiguos cracks de la celeste a los distintos departamentos del interior y todo el dinero recaudado será volcado a diferentes obras de beneficiencia.

Las entradas están a la venta a través de AUF Tickets a $200.

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Uruguay jugará con Fabián Carini, Juan Guillermo Castillo, Diego Godín, Diego Lugano, Diego Forlán, Andrés Scotti, Alfonso Domínguez, Darío Rodríguez, Álvaro Pereira, Bruno Silva, Cristian Rodríguez, Walter Gargano, Rubén Paz, Álvaro Fernández, Álvaro González y Fabián Canobbio.

Paraguay llegará a Durazno con Diego Barreto, Carlos Bonet, Paulo Da Silva, Darío Verón, Marcelo Estigarribia, Roberto Acuña, Jorge González, Jonathan Santana, Enrique Vera, Osmar Molina, Claudio Vargas, Lorenzo Frutos y Lucas Barrios.

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