Vecinos denuncian que hay más de 20 gatos en un apartamento abandonado en el Centro: afirman que el olor es nauseabundo

Vecinos de un edificio del Centro de Montevideo denunciaron que hay más de 20 gatos en apartamento abandonado , afirman que el olor es nauseabundo y reclaman una solución a las autoridades.

El apartamento perteneció a una mujer mayor que murió hace aproximante dos años , según la información que se pudo recoger hasta ahora desde la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo.

Desde ese momento, dos familiares de la propietaria original vivieron allí, pero fueron desalojados por falta de pagos de gastos comunes.

Montevideo no (siempre) es el centro: las editoriales independientes del interior que ganan premios internacionales, son referencia y sobreviven lejos de la capital

Los barrios de Montevideo olvidados que cobran fuerza de la mano de la inversión inmobiliaria

Los vecinos denunciaron que fue con estas personas que el apartamento se empezó a poblar de animales. Cuando los nuevos residentes se fueron se llevaron a los perros que vivían consigo, pero dejaron 24 gatos aproximadamente , informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

Según contó el titular de la Defensoría, Daniel Arbulo, por lo menos "hace un año los animales están conviviendo solos". Residentes del edificio comunicaron que hace unos meses el apartamento en cuestión se remató, pero todavía la información no pudo ser confirmada.

"Los vecinos no es que hacen la denuncia hoy, hace hace meses presentaron tanto al INBA como a la intendencia. Han hecho el reclamo previamente y lo vienen sufriendo hace meses", agregó Arbulo en diálogo con El Observador.

El apartamento en cuestión es uno de los que está en "los pisos bajos" del edificio, ubicado entre las calles Andes y Paysandú.

Una de las ventanas esta rota y estima que por ahí salen los gatos al resto del edificio. "Ahí es lo que vecinos han podido alimentar a los gatos y limpiar el entorno, sino sería mucho más grave", añadió el titular de la Defensoría.

El Instituto de Bienestar Animal (INBA) ya tuvo contacto con el caso aunque todavía no entró al apartamento. "Estamos trabajando en conjunto con la Intendencia de Montevideo y con Plataforma Animalista. También con la Policía. Vamos a ir primero a visibilizar el lugar, a través de Fiscalía y ver si hay gente o no", dijo el presidente del INBA Esteban Vieta.