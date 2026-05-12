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¿Quiénes fueron los mejores uruguayos en la Maratón de Montevideo? Óscar Cáceres y Aldana Sabatel se destacaron; mirá los podios de 42K y 21K

La elite extranjera acaparó las victorias, pero hubo destacadas actuaciones de los uruguayos

12 de mayo de 2026 11:35 hs
Óscar Cáceres&nbsp;

Óscar Cáceres 

Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Óscar Cáceres

Óscar Cáceres

Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Nicolás Espinosa

Nicolás Espinosa

Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Las uruguayas Aldana Sabatel y Martina Viana en el podio femenino de 42K de la Maratón de Montevideo

Las uruguayas Aldana Sabatel y Martina Viana en el podio femenino de 42K de la Maratón de Montevideo

Zaphaniah Cherui

Zaphaniah Cherui

Diego Lafalche / FocoUy
Gladys Kemboi

Gladys Kemboi

Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Eduardo Dutra

Eduardo Dutra

Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Podio masculino de 42K de la Maratón de Montevideo 2026

Podio masculino de 42K de la Maratón de Montevideo 2026

Podio masculino de 42K de la Maratón de Montevideo 2026

Podio masculino de 42K de la Maratón de Montevideo 2026

Los atletas kenianos Zaphaniah Cherui y Gladys Kemboi conquistaron este domingo el Maratón de Montevideo, mientras que en el medio maratón ganaron el etíope Abadema Ajema y la brasileña Mirela De Andrade, en una carrera donde la elite extranjera acaparó las victorias, pero en la que hubo destacadas actuaciones de los uruguayos.

Podio masculino de 42K de la Maratón de Montevideo 2026
Podio masculino de 42K de la Maratón de Montevideo 2026

Podio masculino de 42K de la Maratón de Montevideo 2026

Los podios en 42K

Cherui recorrió los 42 kilómetros de la prueba en 2 horas, 18 minutos y 46 segundos que le bastaron para colgarse la medalla de oro.

Óscar Cáceres / Montevideo, Uruguay, 10.04.2026 Deportes, Atletismo. Nueva edición de la Maratón de Montevideo, Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Óscar Cáceres

Óscar Cáceres

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El podio lo completaron los uruguayos Óscar Cáceres (2 horas, 21 minutos y 17 segundos), la mejor marca personal del floridense, y Nicolás Espinosa (2 horas y 23 minutos), atleta del Club Nacional de Football y que había sido el ganador el año pasado, con 2.23.25, por lo que también mejoró esa marca.

Montevideo, Uruguay, 10.04.2026 Deportes, Atletismo. Nueva edición de la Maratón de Montevideo, Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Nicolás Espinosa

Nicolás Espinosa

Por su parte, Kemboi ganó la categoría femenina al cruzar la línea de meta en 2 horas, 39 minutos y 7 segundo.

El segundo puesto, y mejor uruguaya, fue para la fernandina Aldana Sabatel, quien tras volver al atletismo en los últimos años debutó en la distancia reina con un tiempo de 02:56:59, mientras que tercera fue otra celeste, Martina Viana, con 03:00:35.

Podio femenino de 42K de la Maratón de Montevideo
Las uruguayas Aldana Sabatel y Martina Viana en el podio femenino de 42K de la Maratón de Montevideo

Las uruguayas Aldana Sabatel y Martina Viana en el podio femenino de 42K de la Maratón de Montevideo

En sillas, el ganador fue el uruguayo Eduardo Dutra con un tiempo de 02:31:14.

Montevideo, Uruguay, 10.04.2026 Deportes, Atletismo. Nueva edición de la Maratón de Montevideo, Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Eduardo Dutra

Eduardo Dutra

Los podios de 21K

En el medio maratón, Ajema se impuso en la categoría masculina tras recorrer los 21 kilómetros en 1 hora, 6 minutos y 49 segundos.

El uruguayo Gaspar Geymonat fue segundo (1 hora, 8 minutos y 24 segundo) y su compatriota, el olímpico Martín Cuestas, acabó tercero (1 hora, 8 minutos y 57 segundos).

Zaphaniah Cherui / Montevideo, Uruguay, 10.04.2026 Deportes, Atletismo. Nueva edición de la Maratón de Montevideo, Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Zaphaniah Cherui

Zaphaniah Cherui

En la categoría femenina se impuso la brasileña De Andrade (1 hora, 18 minutos y 17 segundos), mientras que el podio lo completaron dos uruguayas: Flavia Lanza (1 hora, 21 minutos y 14 segundos) y Lucía Santucci (1 hora, 25 minutos y 9 segundos).

Montevideo, Uruguay, 10.04.2026 Deportes, Atletismo. Nueva edición de la Maratón de Montevideo, Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Gladys Kemboi

Gladys Kemboi

El director de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo, Lionel de Mello, reveló que la inscripción de este año aumentó un 60 % respecto a la edición anterior.

Podio masculino de 42K de la Maratón de Montevideo 2026
Podio masculino de 42K de la Maratón de Montevideo 2026

Podio masculino de 42K de la Maratón de Montevideo 2026

Para De Mello, la llegada de estos deportistas de élite, tras más de 20 años sin presencia de atletas africanos en el país, es un paso fundamental para ubicar a la maratón capitalina como una de las carreras de fondo de referencia a nivel sudamericano.

Con base en EFE

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