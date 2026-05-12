Argentina prohíbe productos de limpieza que también se venden en Uruguay

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina prohibió el lunes el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el país de siete productos de limpieza por carecer de registros sanitarios y no contar con datos de responsables importadores habilitados.

A través de la Disposición 2638/2026, publicada en el Boletín Oficial (BORA) , se dispuso la inhibición de venta de los artículos de origen estadounidense, también comercializados en Uruguay .

#AlertaANMAT ANMAT prohíbe distintos productos domisanitarios de diversas marcas. La medida fue tomada al detectarse la comercialización de productos importados sin registro sanitario y sin datos de responsables habilitados. Más info https://t.co/GzssFE0nGZ pic.twitter.com/zXwG4N8Voi

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“La medida fue tomada luego de detectar la promoción y venta de estos productos a través de plataformas digitales, donde se verificó que presentaban rótulos en idioma inglés y no contaban con datos de establecimientos elaboradores, importadores o fraccionadores habilitados, ni con registros sanitarios ante ANMAT”, informó el organismo mediante un comunicado.

Según el texto oficial, la imposibilidad de identificar a las empresas responsables de su importación y comercialización dentro del territorio nacional generó un escenario en el que no se puede garantizar su seguridad, calidad y eficacia, por lo que se avanzó con la prohibición “a fin de proteger la salud de la población”.

Disposición 2638

¿Cuáles son los productos de limpieza prohibidos en Argentina?

La ANMAT informó la prohibición de uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de los siguientes productos domisanitarios:

“JBL Professional Blade Spray. 5 en 1 – Cools Cleans Lubricates Anti-Rust Sanitizes”

“BaByliss PRO – All in One Clipper Spray”

“Wahl Blade Ice”

“Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1”

“Glass Cook Top Cleaner & Polish”, de Weiman

“Cook Top Cream”, de Weiman

“Cook Top Cleaning Kit”, de Weiman

Weiman es una de las marcas más reconocidas y confiables en el cuidado premium de superficies para consumidores que buscan preservar, proteger y embellecer sus hogares. Según detalla su sitio oficial, sus productos son utilizados por restauradores de muebles, decoradores de interiores, museos, embajadas, artesanos y expertos anticuarios de todo el mundo.

La compañía, con presencia en Europa, Oriente Medio, África, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, América Latina y Asia, ofrece una amplia línea de artículos de limpieza y abrillantadores para acero inoxidable, vidrio, anafes de vitrocerámica, cocinas a gas, granito, mármol, cuero, muebles, electrónica, joyería, baños, pisos y alfombras, además de productos especializados como removedores de adhesivos, limpiadores para tapizados y quitamanchas.