Fogones, películas y jornadas solidarias: así serán los homenajes del MPP a José Mujica a un año de su muerte

A un año del fallecimiento del expresidente José Mujica , el Movimiento de Participación Popular (MPP) llevará adelante durante mayo y junio una serie de actividades culturales, sociales y militantes en distintos puntos del país y también en Italia para homenajear al exmandatario y mantener vivo su legado.

La agenda incluye proyecciones de documentales y películas, fogones, conversatorios, jornadas solidarias, intervenciones barriales, muestras y encuentros culturales abiertos a la ciudadanía.

El senador del Frente Amplio Sebastián Sabini destacó el perfil humano de Mujica y aseguró que el homenaje busca reflejar esa identidad.

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“ Pepe Mujica no fue solo un líder político, fue un líder humano que cambió la forma de hacer política en Uruguay . Lo queremos recordar con alegría, sacarlo de las formalidades que no le gustaban, hacerlo en los barrios, en un teatro, con fogones, sacándolo de la frialdad del Palacio Legislativo, que es la mejor forma que tenemos de homenajearlo a nuestro querido Pepe”, expresó.

Por su parte, el diputado del MPP Joaquín Garlo sostuvo que las actividades apuntan a “recordarlo, homenajearlo y mantener vivo su legado”.

“Estamos convocando distintas actividades que van desde proyecciones de documentales, presentaciones de libros, fogones, encuentros y conversatorios con militantes, y un acto el miércoles en el Teatro El Galpón como excusa para encontrarnos”, afirmó.

Las actividades en Montevideo

En Montevideo, las actividades comenzaron el 9 de mayo con la proyección del documental Frágil Equilibrio en Mercedes 1368. Al día siguiente se realizó el estreno de la película Una y mil veces junto a un conversatorio con sus protagonistas en Holanda y Grecia.

El 11 de mayo se lanzó además el acompañamiento a personas en situación de calle “Cocinamos en el barrio”.

Durante el 12 de mayo se desarrollaron jornadas de propaganda, fogones, vigilias, tertulias y proyecciones de películas en barrios como Cerro, Peñarol y Parque Lineal Sur, con participación de dirigentes y referentes sociales, entre ellos Daniel Caggiani, Cecilia Cairo, Charles Carrera, Sebastián Valdomir, Bettiana Díaz y Alejandro Sánchez.

El 13 de mayo a las 19:00 se realizará el encuentro “Recordaremos a Pepe” en el Teatro El Galpón, con la participación de Agarrate Catalina, Mario Carrero y Raúl Castro.

Además, el 23 de mayo habrá una jornada solidaria en Flor de Maroñas con clase de panadería, conservas, ropero solidario y actividades para niños y niñas.

Actividades en el interior y en Italia

En Canelones se realizará una muestra itinerante sobre Mujica acompañada de mateadas en distintas localidades, entre ellas Nicolich, Las Piedras, Barros Blancos, La Paz, Pando, Neptunia y San Jacinto. También habrá un fogón en Rincón del Colorado.

En Colonia, la muestra “Pepe Mujica” será inaugurada el 16 de mayo en el Centro Cultural Nacional AFE y contará con la participación de Lucía Topolansky, Guillermo Rodríguez, Nicolás Viera y Cecilia Badín.

También se prevén actividades en San José, Florida y Flores, con fogones, jornadas solidarias y encuentros comunitarios.

A nivel internacional, el 26 de mayo se proyectará la película Pepe Mujica - Una vida suprema en el Cinema 4Mori de Livorno, en Italia, en una actividad organizada por la Embajada y el Consulado uruguayo.