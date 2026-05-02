Alejandro "Pacha" Sánchez: "Para mí el Plan Más Barrio es lo más parecido a un buque insignia" del gobierno

Cuando recibe gente en su despacho de la Torre Ejecutiva, el secretario de Presidencia juega con las frases de un block de escritorio que le regaló a fin de año una agencia de comunicación. Si está con ministros, busca la que dice: "Esta reunión podría haber sido un mail".

El jueves por la mañana recibe a El Observador y deja una que reza: "No respondas, están buscando eso".

Alejandro "Pacha" Sánchez habla de un 2025 que le implicó un "desgaste importante" y "estar corriendo atrás de todas las pelotas". Reconoce además que recibieron "el golpe de que la ciudadanía hace una evaluación que ha sido relativamente baja" para sus expectativas, así como asegura que "desde el 2 de marzo hay un escenario distinto" con un "cambio en la política" y en la comunicación del gobierno.

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Él mismo planea este 2026 "salir mucho más al territorio", como parte de uno de los planteos que le dejó José Mujica antes de morir: "Cumplan y no se encierren en los despachos".

Sánchez asegura que el Plan Más Barrio "es lo más parecido a un buque insignia" del gobierno; cuestiona que "era falso" lo que anunció Lacalle Pou sobre la inversión de HIF en Paysandú, cuenta que el gobierno español está colaborando para "ver si la asociación de astilleros puede hacerse cargo" del material construido por Cardama en Vigo y apunta que el gobierno está jugado a la instalación de nuevos data centers como las inversiones más fuertes del período: "Si traés cuatro data centers, son US$ 4 mil millones".

Cairo dijo en marzo de 2025: "Orsi va a ser el 10" y "el pobre Pacha el que va a atajar todos los penales". ¿Ese fue su rol el año pasado?

Eso lo dije yo y Cecilia lo recobró. Es un rol bastante importante que implica un desgaste, porque no estás en uno o dos temas, estás manejando el conjunto de temas del gobierno. Tuve un desgaste importante el primer año porque era el comienzo del gobierno, había que poner en funcionamiento el equipo, sacar adelante el Presupuesto. El gran signo de interrogación que se había puesto era si teníamos la capacidad de articular un presupuesto en un contexto económico muy difícil –nos dejaron una deuda bastante importante– y sin mayorías parlamentarias.

Este año nos podemos organizar de otra manera, tenemos el Presupuesto, empezamos a aterrizar determinadas políticas, logramos armar un equipo que está más articulado y que tiene más confianza en sí mismo. Mi trabajo sigue siendo de articulador, pero no tengo que estar corriendo atrás de todas las pelotas. Y sí puedo concentrarme en la ejecución de algunas estrategias de política pública que me interesan y he promovido.

buena foto Alejandro Sánchez Dante Fernández / FocoUy

Una es el Plan Más Barrio. En el gobierno de Mujica estuvo el plan Siete Zonas, que se iba a llamar "Más Barrio, Más Vida". ¿Esto está basado en retomar aquel programa que quedó por el camino?

Aquello fue un buen plan que quedó sin presupuesto, que se empezó a llevar adelante a mediados del gobierno de Pepe y que en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez no tuvo prioridad presupuestal. Cuando pensamos el plan, miramos esa experiencia, y también el aprendizaje de experiencias internacionales. Orsi dice que no tiene buques insignias, pero para mí el Plan Más Barrio es lo más parecido a un buque insignia. Porque no es un programa de seguridad ni de vivienda, pero va al corazón de la cosa. Y está convocando a la sociedad uruguaya, no solo al Estado. Donde esté el Más Barrio queremos que estén las organizaciones religiosas, sociales, las cámaras empresariales, que vayan todos.

En Cerro Norte todo el mundo sabe dónde vive el narco tal, o el integrante de tal banda. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Van a seguir estando? ¿Los van a correr?

El narcotráfico está prohibido y penado en Uruguay. Si mañana hay una denuncia o una boca de pasta base, se procesará a la persona.

¿Confían en que el delito no se puede perpetuar ahí?

La pelea es para que lo que se perpetúe ahí sean las ganas de vivir en el barrio y haya oportunidades. ¿Por qué Cerro Norte está tan estigmatizado? ¿No será porque justamente la señora esposa de un gran dictador de este país dijo que iba a hacer unas viviendas provisorias y construyó los famosos palomares de Cerro Norte y Casavalle? Después fueron las zonas rojas. Pero el diseño de viviendas tan precarias lleva a que haya sendas y no calles. ¿Por qué en estos dos lugares el crimen organizado –o desorganizado– que tiene el Uruguay se consolidó? Porque la infraestructura lo permite. Por eso vamos a ir a abrir calles para que entren ambulancias, un patrullero, vamos a poner cámaras de videovigilancia, una plaza con Wi-Fi gratuito para que vayan los gurises, un centro cívico para que los veteranos puedan hacer deporte o coro.

Con los operativos Mirador derrumbaron la casa de Mónica Sosa, sabían que ahí había un centro de operaciones que había que terminar. ¿Está planteado para Cerro Norte?

Está planteado que la policía tenga el control del territorio y que los vecinos puedan vivir en su barrio con seguridad. Vamos a hacer todo lo necesario. Pero no es solo un plan de seguridad. Hay otras instituciones que tienen que coordinar, ahí hay un montón de política dispersa e ineficiente. No porque los que están ahí sean ineficientes, hay gente que se juega todos los días. El problema es que su esfuerzo, al no estar coordinado, pierde eficacia. Lo que busca el Más Barrio es que, sin burocracia, las distintas instituciones coordinen para que los recursos sean mejor redituables. Aprendimos de esos procesos donde se hacían obras y después el Estado se retira, entonces el que se queda con la infraestructura es el crimen organizado. Acá el plan terminará en algún momento, pero el Estado continúa ahí.

¿No le va a pasar como al Siete Zonas, que por falta de presupuesto se corta?

En este gobierno, no. Y si gana el FA en las próximas, tampoco. Después no sé qué van a hacer otros. Sé que es una buena propuesta que está asociada a empoderar mucho a la comunidad. Por eso censamos, porque no se conocía bien lo que estaba ahí, pero también porque es una forma. Los censistas repartían volantes. Lo queremos hacer con los vecinos y para eso hay que ganar confianza. Muchas veces se han sentido defraudados por anuncios que no llegaron. Estamos siendo muy responsables de que todos los días pase algo distinto ahí: se está continuando con unas 200 y pico de casas que estaban vacías y no atendió nadie; se está diseñando la parte de limpieza con un montón de autos quemados que hay que retirar de la vía pública, y luego un proyecto más ambicioso con licitaciones para abrir calles, construir veredas, poner pavimento, las casas.

DAN_8487 Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia Dante Fernández / FocoUy

A partir de marzo, el gobierno tomó un ritmo distinto: más apariciones del presidente, Consejo de Ministros cada 15 días, discusiones sobre distintos planes y anuncios. ¿Entendieron que había que hacer un cambio en la comunicación?

No solo que hubo un cambio en la comunicación, hubo un cambio en la política, porque definimos que este era el año del hacer. Y porque recibimos el golpe de que la ciudadanía hace una evaluación que ha sido relativamente baja para las expectativas que teníamos. Eso implica tomar decisiones. Desde el 2 de marzo hay un escenario distinto en términos políticos: el Consejo de Ministros se reúne más, los gabinetes también, el presidente tiene más presencia, y estamos desplegando un conjunto de políticas.

¿Entiende que la forma de comunicar del presidente ha sido una dificultad para la agenda del gobierno?

No creo. El presidente tiene una forma de comunicarse que le llevó a ganar las elecciones. Le gustará más o menos a otros, pero acá se olvidan que el que ganó las elecciones se llama Yamandú Orsi. Se argumenta un montón de cosas de furcios del presidente…

Que han dado lugar a confusiones.

Sí, es parte de su estilo. Es muy franco, no es performativo, no es coacheado. Orsi es uruguayo y canario. Se quejan que tiene la corbata un poco para acá... se quejan de todo, pero Yamandú ganó las elecciones porque la gente lo reconoció como un tipo honesto, que no es un político clásico que tiene todas las respuestas, e capaz de decirte que de eso no sabe. Y la gente lo valora, porque si al final sos un político que sabe de todo, la gente dice, o es todólogo, o me está cagando a versos. Es un placer trabajar con Orsi, porque respalda a los equipos. El presidente no es un problema, es un activo de este gobierno.

DAN_8499 Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia Dante Fernández / FocoUy

El 13 de mayo se cumple un año de la muerte de Mujica. ¿Cómo llevan su ausencia?

Es difícil. Me pasaron dos cosas en momentos distintos para significarlo, y lo resumo con mi compañera Flavia. El día que murió Fidel Castro, no me olvido más. Había sido la voz en el concierto internacional para lo que fue toda mi adolescencia. En la década del '90, la voz que teníamos en la izquierda era la de Fidel Castro reivindicando una mirada del sur, desde el subdesarrollo, contra las políticas imperialistas, defendiendo a los pueblos del mundo que tenían hambre. Para nosotros el mundo estaba organizado con Fidel acá y Bush allá. Esa figura mitológica, "el caballo" como le dicen los cubanos, partís de la base de que siempre iba a estar. Y ahora no está más.

Con Mujica pasa algo parecido. Es esa idea del referente mitológico que siempre va a estar. El día que sucede te cae la ficha que el recorrido que tuviste te tiene que haber servido para seguir levantando la bandera. Para mí la mejor frase de Pepe es "no me voy, estoy llegando". Está llegando todos los días.

¿Les dejó algún encargo para el gobierno?

Dejó muchas órdenes antes de morir. Una fue que en su velorio cualquier persona de cualquier religión o partido político no se sintiera incómoda si lo quería ir a despedir. Por eso solo estuvieron las banderas nacionales. El viejo es genio y figura hasta en la sepultura.

La otra fue "cuiden la casa". Cuiden la organización, esta herramienta que costó muchísimo construir, que empezó siendo minoría dentro del Frente Amplio y hoy es la fuerza más grande. Cuiden su impronta de apertura, no se dejen encerrar nunca en el dogmatismo.

Y sobre el gobierno nos planteó: "Cumplan y no se encierren dentro de los despachos". Por eso, este año entre otras cosas voy a salir mucho más al territorio. Después dio otras órdenes que son privadas y no puedo comentar ninguna.

¿De planes de gobierno?

Dio otras órdenes más importantes.

DAN_8488 Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia Dante Fernández / FocoUy

¿Está cerrada la relocalización de la planta de HIF en Paysandú?

Es una posibilidad que implica que HIF utilice las instalaciones de Ancap en esa zona. Hay ajustes que hay que hacer con permisos ambientales.

¿No se pierde tiempo, en tanto hay que volver a tramitar los permisos ambientales?

Algo de tiempo se pierde siempre. Ahora, tenés un conflicto con la otra orilla. Creo que el reclamo argentino no tiene asidero, en el sentido de que el diseño de ingeniería que estaba haciendo HIF desde el punto de vista de la contaminación visual no iba a estar. Pero eso implica demostrarlo, discutirlo, ¿y cuánto tiempo perdés? A veces la oportunidad del tiempo tiene que ver entre una y otra cosa.

El camino del hidrógeno verde tuvo un gran auge mundial hasta la guerra de Ucrania y ahí se enlenteció. Los europeos ponían todos esos fondos en energías verdes porque tenían energía barata rusa; cuando eso se acotó, los fondos no estuvieron dispuestos. Si logramos concretar esta inversión de hidrógeno verde, como otras que hay en Uruguay, bienvenido sea.

¿Están en condiciones de acordar el precio de la energía, que es una de los puntos críticos?

Creo que sí, vamos a estar en condiciones. Armamos un memorándum de entendimiento, ahora hicimos una extensión, y estamos alineando esa negociación. ¿Qué nos piden las empresas? Cobrame lo mínimo posible. Ellos van a tirar más a la baja y nosotros tenemos que defender más a la empresa pública, y el punto de quiebre va a ser uno que le sirva a la ecuación de la empresa y a la ecuación del país.

¿Está en riesgo la inversión? Habló en El País de que se anunció que iba a ser de US$ 6 mil millones pero que al final serán US$ 1.000 millones. Pero el memorándum dice otra cosa. ¿Se va a achicar?

No es que se va a achicar, la inversión es modular. Luis Lacalle Pou se paró en una tarima en Paysandú y anunció la inversión más grande en la historia del país de US$ 6 mil millones. Hoy está de presidente Orsi y seguimos discutiendo, porque no había nada acordado. Lo que dijeron arriba de una tarima a grito pelado era falso. Lo que había era la intencionalidad de una empresa de poder instalarse y que su modelo de negocio de aquí a 20 años podrá terminar siendo de US$ 6 mil millones. No va a ser de US$ 6 mil millones cuando termine la obra, sino a lo largo de 20 años. No es como cuando se anunció UPM. ¿Qué quiso hacer Lacalle Pou? Decir: "ustedes anunciaron la mayor inversión del país y yo voy a hacer el anuncio más grande".

El proyecto de HIF tiene dos componentes: la generación de energía eléctrica y el proceso de electrólisis para hacer el hidrógeno y posteriormente la mezcla para generar la nafta. Su proyecto de inversión es comenzar en el orden de los US$ 1.000 millones a producir estas naftas con el primer módulo y en la medida que vaya creciendo la demanda, irán ampliando. Como las normas europeas dicen que a partir de 2030 empieza a disminuirse la posibilidad de que haya motores a combustión, no te vas a comprar una Ferrari eléctrica de US$ 1 millón, porque no ronca; entonces inventaron esto de las naftas verdes, que químicamente es la misma que sale de la refinería de La Teja pero vale el doble.

¿Así y todo es la inversión más grande que va a tener lugar en este período? ¿O están contemplando otras?

No, hay otras bien interesantes. Los data center están invirtiendo muchísimo en América Latina. Acá vino Google, y después vienen todos, se va construyendo un ecosistema.

Elaboramos una estrategia para su captación con un equipo de trabajo con la Cámara de la Construcción, la CUTI y el gobierno. Aprendimos todos los problemas asociados a la instalación de Google y establecimos un análisis de dónde se pueden instalar para que sean compatibles con las normas ambientales, en dónde tenemos redes de conexión. Fuimos a Estados Unidos a hablar con las grandes empresas: fue la ministra de Industria en una primera gira, ahora fue Oddone.

Competimos con Paraguay, que tiene energía barata pero no tiene ni la estabilidad y ni la potencia de energía libre que tenemos nosotros; competimos con Chile, con Brasil. Estamos buscando posicionar a Uruguay como un lugar atractivo. Si traés cuatro data centers, son US$ 4 mil millones.

¿Están esperando una inversión de esas en este período?

Sí, estamos trabajando para que haya una, dos o tres de esas. ¿Qué hicimos con la gente del Supercomputing Center de Barcelona que visitamos con el presidente? Los invitamos a Uruguay, les dijimos que la gente de Uruguay Innova va a ir a visitarlos. Establecimos una relación, porque los tipos están muy interesados, por una lógica iberoamericana de vincularse en estos temas con Uruguay.

El gobierno está avanzando en el estudio para adquirir OPV de la Marina Real británica. ¿Sigue en pie el compromiso de tener dos patrulleras nuevas, que era el formato del gobierno anterior?

Es una de las ofertas del gobierno, no la única. Con el formato del gobierno anterior no tenemos patrulleras, ni nuevas, ni usadas. Me remito a lo que dijo un dirigente del Partido Nacional: compramos en el astillero más artesanal. Lo que fueron a buscar, y esto es un secreto a voces en la oposición, y es un consenso en el mundo, que te digan que lo que iba a construirse ahí puede hacerse por ese dinero.

¿Pero cambia la estrategia y entienden que con la compra de usados y recuperando lo que está en Vigo se puede satisfacer la necesidad de la Armada?

La necesidad de la Armada es tener patrulleras, que duren el mayor tiempo posible, y custodiar el mar. Tenemos ofertas de nuevas y de usadas. No está decidido. Sí que en este período habrá control del mar territorial con OPV. Me parece que lo que va a terminar pasando es: si tenemos alguna usada, fantástico –fuimos a ver una en Estados Unidos que al final parece que no servía–, y van a haber patrulleras nuevas. Vamos a construir.

¿Tiene utilidad lo que está en España?

He hablado con algunos astilleros y me dicen que no sirve para mucho. Lo que mandó a construir García no tiene planos, se van cambiando mientras se va construyendo. Ahora estamos aplicando el contrato: eso es propiedad del Estado uruguayo, se va a ir a tasar, porque tenemos que averiguar si toda la plata que fue para ahí, se puso ahí.

¿Tienen indicios que no?

Es por responsabilidad administrativa, ni por sospecha, ni nada. Así debe actuar el Estado. Yo lo que digo es que después de que me trajeron garantías truchas... No hablan más de las garantías, García se ha callado la boca con eso. Ahora está siendo difícil encontrar un astillero que diga: "agarro eso y lo continúo".

¿Qué les dijo Pedro Sánchez?

Que el gobierno español está para acompañar al uruguayo a buscar una solución. Se comprometieron a dar una mano y están trabajando a ver si la asociación de astilleros puede hacerse cargo de alguna de esas partes.

Anunciaron que en la Rendición de Cuentas incluirán "montos crecientes" para beneficios a mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años. ¿Eso implica aumentar el espacio fiscal?

Por supuesto que hay recursos que hay que poner de manera incremental a futuro, porque la idea es una aplicación paulatina.

Es de lo más relevante del acuerdo del diálogo de seguridad social, la protección de las infancias. Estuvieron todos de acuerdo, incluidas las cámaras empresariales. Reivindico el diálogo como instrumento para construir política. De hecho hay gente que no fue, los blancos y los colorados se autoexcluyeron.

Implica también la unificación de todas las partidas sociales, algo que el Uruguay pide a gritos. Sino eso después genera burocracias al cuete. Hagamos una sola y démosle escala de mediano plazo.

El diálogo plantea una estrategia con desafíos para este gobierno pero también para el siguiente. Plantea duplicar la inversión en infancia, que hoy están en el orden de los $3 mil y pico, llevarlo a los $6 mil o $7 mil a esos hogares con infancias más complejas.

¿Va a ser en este período?

Muchos en este período. No va a ser para todos en este período pero va a ir avanzando por los más vulnerables.

La pobreza infantil es un escándalo, es un acuerdo que 30% de los niños viviendo en la pobreza no lo toleramos. Ahora, unos están en el techo del 30% y otros en el piso. Vamos primero a los del piso. La otra es decir que vamos a dar plata, pero si no es sustentable, es pan para hoy y hambre para mañana.

Para el gobierno no está planteado un escenario de modificaciones impositivas para llevar adelante este proceso, se puede hacer con las modificaciones que ya hicimos, más allá de que quedó en la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo los temas de financiamiento.

Pero implica más gasto.

Implica orientar mejor el gasto que tenemos para que esa plata le llegue al bolsillo de esa familia.

¿Se mantiene la idea de Oddone de que la Rendición de Cuentas sea sin gasto adicional?

Oddone dijo una cosa que era clara: estamos en una estrategia en que Uruguay no creció lo que se esperaba y eso implica un desafío de gestión de presupuesto. Siempre hay que ganar eficiencia en el gasto. Cuando empecemos el debate de la rendición, veremos cómo se plantean estos temas.

Segunda cosa: la edad. Darle la libertad a los trabajadores y trabajadoras de poder jubilarse a los 60 años. 65 años sigue siendo la edad general, pero creamos una nueva causal para que aquellos que están destruidos se jubilen a los 60.

¿Y cuál es el punto de corte a nivel de ingresos?

Hay que diseñar la ley ahora. En el gobierno anterior corrieron el arco. Todo el mundo sabe que los trabajadores rurales o las empleadas domésticas no iban a llegar con causal jubilatoria a los 65 años.

Que para los trabajadores de más bajos ingresos jubilarse a los 60 años signifique condiciones iguales o mejores que antes de la ley de Lacalle Pou. El resto podrá optar por esta causal, que implica resignar parte de su jubilación.

¿En base a qué dicen que es neutro, que no implica un gasto mayor para el sistema a futuro?

En base a que vamos a tener por vía de complemento solidario la posibilidad de un subsidio para que puedan jubilarse en las mismas condiciones esos trabajadores más pobres y porque el resto que quiera jubilarse a los 60 años optará por una tasa de reemplazo menor. Eso significa la promoción para que la enorme mayoría de la gente, si quiere y si puede, siga trabajando hasta los 65, y los que no pueden se van a desenganchar pero con una tasa más baja. Eso le da sustentabilidad a futuro.

Con los cambios en la subsecretaría del MIEM, ¿la salud quedó de rehén de un problema del ministerio, como dice la oposición?

No tiene nada que ver, la oposición se opone a todo y llega al paroxismo de inventar problemas.

DAN_8509 Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia Dante Fernández / FocoUy

Es cierto que había un problema político entre la ministra y la subsecretaria.

No había un problema político. Había diferencias, sí, pero ese no fue el motivo del cambio. Ahora, creamos la unidad de Litigios Estratégicos en el Presupuesto Nacional que busca la mejor defensa del Estado ante una industria de juicios internacionales importante, y había que poner a alguien al frente. Entendimos que Eugenia Villar, que es abogada, puede cumplir esa función.

Eso implicaba una vacancia y con Daniel Olesker, que es polifuncional, entendimos que podía fortalecer muchísimo el trabajo del MIEM. Y no hay ningún problema con ASSE. Problemas tuvieron ellos, que demoraron como ocho meses en nombrar a los directores, el pobre Carámbula tuvo que seguir porque no podían resolver.

Un informe del Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de Presidencia habla de un "clima laboral hostil con naturalización de conductas violentas que se tornan habituales" en la Secretaría de Derechos Humanos y Pasado Reciente. ¿Respalda a Alejandra Casablanca?

No respaldo ni dejo de respaldar a nadie. Acá hay una denuncia de funcionarios sobre situaciones de violencia y esta administración está llevando adelante el procedimiento. Hasta que no concluya eso, se trata de dar garantías a los funcionarios y a quien ha sido denunciado para que pueda hacer los descargos. Algunos podrán decir que hay que ir más rápido, pero podrán decir que hay que tomar decisiones sin las garantías debidas. Las personas involucradas tienen derecho a la dignidad de su nombre y apellido. No me gustan los juicios sumarios, como a la oposición que le encantan.