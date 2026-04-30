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Precio de los combustibles: el gobierno definió una suba de 7% para la nafta y el supergás, pero de 14% en el gasoil desde mayo

El gobierno decidió subir la nafta Súper 95 7%, respetando el tope de la banda de flotación, pero 14% par el gasoil 50S, por encima de la banda

30 de abril de 2026 17:24 hs
Despacho de nafta en estación de servicio. Archivo

Despacho de nafta en estación de servicio. Archivo

Diego Battiste

Las autoridades ya habían adelantado en los últimos días que los precios subirían en mayo, en un contexto internacional complejo marcado por la guerra en Medio Oriente y el aumento del precio del barril de petróleo.

La nafta Súper 95 sube $ 5,76 y costará $ 88,03 por litro como precio máximo de venta al público. Hasta hoy estaba en $ 82,27.

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En este caso la suba es de 7%, en el límite del techo de la banda de flotación de precios que se había fijado el gobierno. Ya había sido de 7% el mes pasado, cuando se anunció la suba en el precio de los combustibles de abril y que, por la guerra en Medio Oriente, se pasaba a una fijación mensual en vez de bimensual.

El gasoil 50S sube $ 7,09 y pasará a costar $ 57,72 por litro como precio máximo de venta en las estaciones de servicio, en vez de $ 50,63. Para el gasoil la suba es más marcada y asciende al 14%, por encima de la banda de flotación. Pese a salirse de esa banda, el escape está previsto ante situaciones extraordinarias.

El supergás aumentará $ 6,61 por kilogramo, una suba de 7% respecto a abril y pasará a costar $ 101,26. De esta manera, la garrafa de 13 kilos tendrá un costo al público de $ 1.316,38, sin envío (hasta ahora estaba en $ 1.230,45).

Los ministerios de Economía y Finanzas y de Industria emitieron un comunicado con el anuncio de los nuevos precios, en el que destacaron que el gobierno decidió "continuar con la realización de ajustes menores a la referencia", en busca de "amortiguar el impacto sobre la población y la actividad económica".

Esto se debe a que, según los precios de referencia internacionales, la nafta Súper 95 debería haber subido 11% (pasando a costar $ 91,40 por litro), el gasoil 46% (pasando a costar $ 73,73 por litro) y el supergás 12% (pasando a costar $ 106,45).

De esta manera, el gobierno destacó que en los tres casos se resolvió una suba por debajo de esos porcentajes: de 7% en vez de 11% para la nafta Súper 95, de 14% para el gasoil en vez de 46% y de 7% para el supergás en vez de 11%.

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