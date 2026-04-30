Precio de los combustibles: el gobierno definió una suba de 7% para la nafta y el supergás, pero de 14% en el gasoil desde mayo

El Poder Ejecutivo anunció los nuevos precios de los combustibles que regirán a partir de las 00:00 de este viernes 1° de mayo.

Las autoridades ya habían adelantado en los últimos días que los precios subirían en mayo , en un contexto internacional complejo marcado por la guerra en Medio Oriente y el aumento del precio del barril de petróleo.

La nafta Súper 95 sube $ 5,76 y costará $ 88,03 por litro como precio máximo de venta al público. Hasta hoy estaba en $ 82,27.

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En este caso la suba es de 7% , en el límite del techo de la banda de flotación de precios que se había fijado el gobierno. Ya había sido de 7% el mes pasado , cuando se anunció la suba en el precio de los combustibles de abril y que, por la guerra en Medio Oriente, se pasaba a una fijación mensual en vez de bimensual .

El gasoil 50S sube $ 7,09 y pasará a costar $ 57,72 por litro como precio máximo de venta en las estaciones de servicio, en vez de $ 50,63. Para el gasoil la suba es más marcada y asciende al 14%, por encima de la banda de flotación. Pese a salirse de esa banda, el escape está previsto ante situaciones extraordinarias.

El supergás aumentará $ 6,61 por kilogramo, una suba de 7% respecto a abril y pasará a costar $ 101,26. De esta manera, la garrafa de 13 kilos tendrá un costo al público de $ 1.316,38, sin envío (hasta ahora estaba en $ 1.230,45).

Los ministerios de Economía y Finanzas y de Industria emitieron un comunicado con el anuncio de los nuevos precios, en el que destacaron que el gobierno decidió "continuar con la realización de ajustes menores a la referencia", en busca de "amortiguar el impacto sobre la población y la actividad económica".

Esto se debe a que, según los precios de referencia internacionales, la nafta Súper 95 debería haber subido 11% (pasando a costar $ 91,40 por litro), el gasoil 46% (pasando a costar $ 73,73 por litro) y el supergás 12% (pasando a costar $ 106,45).

De esta manera, el gobierno destacó que en los tres casos se resolvió una suba por debajo de esos porcentajes: de 7% en vez de 11% para la nafta Súper 95, de 14% para el gasoil en vez de 46% y de 7% para el supergás en vez de 11%.