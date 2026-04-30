Luis Fernández Albín fue condenado a más de 10 años de prisión por delitos de narcotráfico, armas y lavado

El narcotraficante Luis Fernández Albín fue condenado este jueves a 10 años y tres meses de prisión por diversos delitos relacionados con el narcotráfico , tráfico de armas y lavado de activos, en el marco de la incautación de más de 2.000 kilos de cocaína en Punta Espinillo en agosto de 2025.

Reconocido como el líder de Los Albín y como socio de Sebastián Marset, el narcotraficante obtuvo su condena mediante acuerdos abreviados , al igual que otro hombre y otras dos mujeres . Se trata de la esposa de Fernández Albín, así como la empleada doméstica y un familiar directo de ella.

La investigación permitió descubrir que en el caso de la empleada doméstica actuaba como testaferro de Fernández Albín, ya que entre los bienes que adquirió figura una casa con piscina, lo que resultaba llamativo para los ingresos de la mujer.

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Fernández Albín había sido detenido en Argentina en noviembre en el marco de la Operación Nueva Era II, llevada a cabo por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) en cooperación con autoridades policiales y fiscales de la vecina orilla . Casi un mes después fue extraditado a Uruguay, donde se lo imputó por el cargamento incautado en Punta Espinillo.

Este jueves la Fiscalía Especializada de Estupefacientes de 1er turno obtuvo la condena del líder narco del Cerro y de otras tres personas. Una de las mujeres condenadas fue encontrada como autora penalmente responsable de un delito continuado de lavado de activos a la pena de dos años de prisión.

La otra mujer también fue condenada como autora de un delito continuado de lavado de activos a dos años y ocho meses de penitenciaría. El restante hombre fue condenado como autor penalmente responsable de otro delito de lavado de activos en modalidad de ocultamiento a la un año y diez meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba.

En este último caso, el condenado tendrá la obligación de residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión de DINAMA, la sujeción a orientación y vigilancia permanente a cargo de este organismo, la presentación una vez por semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio y la prestación de servicios comunitarios por tres meses en razón de seis horas semanales.

El caso de Punta Espinillo

Conferencia de prensa por incautación de droga en Punta Espinillo Foto: Joaquín Pisa

La incautación de cocaína ocurrió el 3 de agosto en una chacra de muy difícil acceso de Punta Espinillo.

Los investigadores encontraron paquetes de cocaína enterrados bajo tierra, envueltos y resguardados en un galpón precario. A pesar de las condiciones humildes de la vivienda y el depósito, el sitio estaba equipado con cámaras de seguridad, lo que evidenciaba un sistema de monitoreo y protección del cargamento.

En total, se incautaron 2.200 kilos de cocaína, lo que convierte el operativo en el uno de los mayores decomiso de droga en la historia del país.

El socio de Marset también es investigado como presunto responsable del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.