/ Nacional / JUDICIALES

El narco Luis Fernández Albín a prisión: Justicia lo imputó por cargamento de dos toneladas de cocaína de Punta Espinillo

El delincuente también es investigado como presunto responsable del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero

19 de diciembre 2025 - 17:25hs
Luis Fernández Albín
Policía Nacional

El narcotraficante Luis Fernández Albin fue imputado por la Justicia este viernes e irá a prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación sobre el cargamento de más de dos toneladas de cocaína incautado en Punta Espinillo meses atrás.

Albín fue imputado por los delitos de organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos, informó Fiscalía.

Fernández Albín lidera el clan narco "Los Albín", que se encarga del narcotráfico en la zona del Cerro y Cerro Norte y, según los investigadores, trabaja en sociedad con el narco Sebastián Marset en envío de grandes cargamentos de droga a otros continentes.

El delincuente también es investigado como presunto responsable del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Fernández Albín fue detenido en Argentina el 20 de noviembre en el marco de la Operación Nueva Era II, llevada a cabo por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) en cooperación con autoridades policiales y fiscales de Argentina.

El caso

La incautación de cocaína ocurrió el 3 de agosto en una chacra de muy difícil acceso de Punta Espinillo.

Los investigadores encontraron paquetes de cocaína enterrados bajo tierra, envueltos y resguardados en un galpón precario. A pesar de las condiciones humildes de la vivienda y el depósito, el sitio estaba equipado con cámaras de seguridad, lo que evidenciaba un sistema de monitoreo y protección del cargamento.

En total, se incautaron 2.200 kilos de cocaína, lo que convierte el operativo en el uno de los mayores decomiso de droga en la historia del país.

