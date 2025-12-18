Dólar
Paro portuario: trabajadores detienen actividad en Montevideo y Nueva Palmira por reclamos salariales

La medida se realiza a nivel nacional e incluye a la Administración Nacional de Puertos (ANP), terminales, operadores y depósitos portuarios

18 de diciembre 2025 - 18:35hs
Paro en el puerto de Montevideo

Paro en el puerto de Montevideo

Según explicó en un comunicado, el sindicato está dando “lucha por una estabilidad laboral que permita al trabajador portuario acceder a un salario mínimo nacional, con el objetivo de brindar una vida digna y condiciones básicas de seguridad social”.

Añadió que actualmente un “tercio de la mano de obra portuaria se encuentra por debajo de la línea de pobreza”.

El Supra expresó que las negociaciones en los Consejos de Salarios no avanzan y por ese motivo decidió efectuar un paro a nivel nacional. La medida en el puerto de Montevideo, que incluye operadores, terminales y depósitos portuarios, comienza a las 23 horas de este jueves y tiene una duración de 24 horas.

En el caso de los puertos del interior, entre los que está el de Nueva Palmira, el paro también comienza esta noche, pero se extiende por 72 horas. En la Administración Nacional de Puertos (ANP) la paralización será hasta el viernes a las 23 horas.

Luego de anunciada la medida, Terminal Cuenca del Plata informó que no se realizará atención de camiones hasta este viernes por la noche.

