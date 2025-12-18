Vendedor ambulante fue detenido tras brutal pelea contra policías afuera de La Bajada: mirá el video

Un vendedor ambulante fue detenido por desacato tras protagonizar una brutal pelea contra un par de policías en la zona de las canteras del barrio Parque Rodó, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El hecho tuvo lugar en horas de la noche del martes, en medio del operativo policial por la tradicional fiesta de La Bajada .

Personal policial identificó un puesto de venta de alimentos colocado sobre una zona prohibida y le solicitaron a su dueño que se moviera. Sin embargo, en determinado momento, el hombre manifestó que no quería cambiarse de lugar y comenzó a insultar a los funcionarios , razón por la cual los efectivos solicitaron apoyo de personal superior, los cuales fueron recibidos con " apedreas y arrojamiento de botellas ", según el informe de las autoridades policiales capitalinas al que accedió El Observador.

El periodista Diego Martini publicó un video de los hechos y mostró, sobre el comienzo, al hombre insultando a los agentes y la respuesta de los efectivos, que amagaron con darle un golpe con la cachiporra y lo empujaron .

Esto despertó la molestia de quien estaba grabando el video, que dijo: "¿Por qué le pegás, bo? No te estaba haciendo nada".

Mientras tanto, la diputa entre los uniformados y el vendedor continuó con varios empujones y reiterados insultos por parte del hombre.

"Yo estoy trabajando acá. Mirá, puto, que acá hay un hombre. Acá hay un hombre, puto", les decía el comerciante a los policías.

Después, en cierto momento, uno de los oficiales le respondió al hombre, le indicó que los puestos tenían que estar en otro lado y lo golpeó en la cara con la porra.

"¿Cómo le vas a pegar así, animal? ¿Cómo le vas a pegar? ¿Cómo van a quemar así?", exclamó molesto la persona que filmaba el video, mientras los policías perseguían a otra persona que les había lanzado algunos vidrios.

Según el parte policial al que tuvo acceso El Observador, ante la situación con el vendedor, los oficiales tuvieron que recurrir a "dispositivos menos que letales" para controlar la situación.

Tras esto, el vendedor ambulante, un hombre de 49 años con cuatro antecedentes penales fue detenido en el lugar.

Enterada de la situación, la fiscal de Flagrancia de 12 Turno dispuso: "Acta a aprehensores, cese de detención y severas prevenciones".