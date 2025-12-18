Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
33°C
cielo claro
Viernes:
Mín  20°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / SE INVESTIGA

Vendedor ambulante fue detenido tras brutal pelea contra policías afuera de La Bajada: mirá el video

La situación se desencadenó producto de que el comerciante había colocado su puesto de alimentos en una zona prohibida

18 de diciembre 2025 - 12:17hs
Pelea entre policías y comerciante ambulante

Pelea entre policías y comerciante ambulante

Capturas de video de @cabezamartini

Un vendedor ambulante fue detenido por desacato tras protagonizar una brutal pelea contra un par de policías en la zona de las canteras del barrio Parque Rodó, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El hecho tuvo lugar en horas de la noche del martes, en medio del operativo policial por la tradicional fiesta de La Bajada.

Personal policial identificó un puesto de venta de alimentos colocado sobre una zona prohibida y le solicitaron a su dueño que se moviera. Sin embargo, en determinado momento, el hombre manifestó que no quería cambiarse de lugar y comenzó a insultar a los funcionarios, razón por la cual los efectivos solicitaron apoyo de personal superior, los cuales fueron recibidos con "apedreas y arrojamiento de botellas", según el informe de las autoridades policiales capitalinas al que accedió El Observador.

Más noticias
Alberto Kesman
MONTEVIDEO

La Policía detuvo a un joven por manejar en zigzag y constató que estaba requerido por el robo a Alberto Kesman

persecucion con tiroteo y toma de rehenes termino con un delincuente abatido, otro detenido y dos policias heridos
CERRITO DE LA VICTORIA

Persecución con tiroteo y toma de rehenes terminó con un delincuente abatido, otro detenido y dos policías heridos

El periodista Diego Martini publicó un video de los hechos y mostró, sobre el comienzo, al hombre insultando a los agentes y la respuesta de los efectivos, que amagaron con darle un golpe con la cachiporra y lo empujaron.

Esto despertó la molestia de quien estaba grabando el video, que dijo: "¿Por qué le pegás, bo? No te estaba haciendo nada".

Mientras tanto, la diputa entre los uniformados y el vendedor continuó con varios empujones y reiterados insultos por parte del hombre.

"Yo estoy trabajando acá. Mirá, puto, que acá hay un hombre. Acá hay un hombre, puto", les decía el comerciante a los policías.

Después, en cierto momento, uno de los oficiales le respondió al hombre, le indicó que los puestos tenían que estar en otro lado y lo golpeó en la cara con la porra.

"¿Cómo le vas a pegar así, animal? ¿Cómo le vas a pegar? ¿Cómo van a quemar así?", exclamó molesto la persona que filmaba el video, mientras los policías perseguían a otra persona que les había lanzado algunos vidrios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabezamartini/status/2001454175394078802?s=20&partner=&hide_thread=false

Según el parte policial al que tuvo acceso El Observador, ante la situación con el vendedor, los oficiales tuvieron que recurrir a "dispositivos menos que letales" para controlar la situación.

Tras esto, el vendedor ambulante, un hombre de 49 años con cuatro antecedentes penales fue detenido en el lugar.

Enterada de la situación, la fiscal de Flagrancia de 12 Turno dispuso: "Acta a aprehensores, cese de detención y severas prevenciones".

Temas:

vendedor ambulante POLICÍAS La Bajada comerciantes Parque Rodó Redes sociales

Seguí leyendo

Las más leídas

Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo: PSG campeón de la Copa Intercontinental de FIFA en increíble definición por penales, convirtió De la Cruz y Safonov atajó cuatro
COPA INTERCONTINENTAL

Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo: PSG campeón de la Copa Intercontinental de FIFA en increíble definición por penales, convirtió De la Cruz y Safonov atajó cuatro

Azucena Arbeleche

Azucena Arbeleche asume como directora de un banco en Uruguay

La desazón de Juan Ignacio Ramírez
FÚTBOL URUGUAYO

Nacional, Liverpool y un futbolista uruguayo esperan pagos de deudas de Newell's, que está inhibido por FIFA para hacer contrataciones

Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla como regalo de fin de año para diputados, funcionarios y guardia policial
DIPUTADOS

Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla como regalo de fin de año para diputados, funcionarios y guardia policial

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos