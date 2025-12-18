Renegociación de Arazatí: las obras anunciadas en Solís Chico quedarán por fuera del contrato adjudicado

Archivo. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, acompañado del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño (i), y del presidente de OSE, Pablo Ferreri (d), en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para anunciar que no construirán el Proyecto Neptuno

El gobierno de Yamandú Orsi y el consorcio privado que iba a construir la planta potable en Arazatí cerraron las negociaciones de la modificación del contrato con varios cambios respecto al paquete de obras anunciado en julio de este año por el Poder Ejecutivo.

Según confirmó El Observador con fuentes al tanto de las negociaciones, las dos obras anunciadas en Solís Chico –un embalse y una potabilizadora– que beneficiarían a la población de la Costa de Oro no formarán parte debido a diferencias técnicas acerca de su construcción .

Pese a esto, el Poder Ejecutivo tiene voluntad de que las obras se realicen por lo que prevé llamar a licitaciones independientes durante el período.

De esta forma, de las tres obras anunciadas por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, el consorcio que iba a construir Arazatí (integrado por Saceem, Berkes y Ciemsa) solo hará una : la nueva potabilizadora en Aguas Corrientes , cuyos detalles fueron divulgados este jueves por El Observador.

Las fuentes informaron que se acordó que el consorcio construya, además, una nueva línea de bombeo (la séptima) que irá hacia el sur-este y una planta de tratamiento de lodos con disposición final en Aguas Corrientes.

También se encargará de la ampliación de las instalaciones existentes en la zona abastecida por el Recalque Unión, de la ampliación de las instalaciones existentes en el Recalque de la cuarta línea de bombeo y que hará una reforma y ampliación en una subestación de 150kV en Aguas Corrientes.