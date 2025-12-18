Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
33°C
cielo claro
Viernes:
Mín  20°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / AGUA POTABLE

Renegociación de Arazatí: las obras anunciadas en Solís Chico quedarán por fuera del contrato adjudicado

El gobierno prevé realizar licitaciones independientes para la construcción de la potabilizadora y el embalse

18 de diciembre 2025 - 13:00hs
Archivo. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, acompañado del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño (i), y del presidente de OSE, Pablo Ferreri (d), en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para anunciar que no construirán el Proyecto Neptuno

Archivo. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, acompañado del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño (i), y del presidente de OSE, Pablo Ferreri (d), en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para anunciar que no construirán el Proyecto Neptuno

Foto: Leonardo Carreño
El Observador | Santiago Soravilla

Por  Santiago Soravilla

El gobierno de Yamandú Orsi y el consorcio privado que iba a construir la planta potable en Arazatí cerraron las negociaciones de la modificación del contrato con varios cambios respecto al paquete de obras anunciado en julio de este año por el Poder Ejecutivo.

Según confirmó El Observador con fuentes al tanto de las negociaciones, las dos obras anunciadas en Solís Chico –un embalse y una potabilizadora– que beneficiarían a la población de la Costa de Oro no formarán parte debido a diferencias técnicas acerca de su construcción.

Pese a esto, el Poder Ejecutivo tiene voluntad de que las obras se realicen por lo que prevé llamar a licitaciones independientes durante el período.

Más noticias
Represa Aguas Corrientes en Canelones
AGUA POTABLE

Agua potable: preguntas y respuestas para entender el cambio en los proyectos de Arazatí, Casupá y Aguas Corrientes

exministro falero dijo que comparte decision del gobierno de cancelar construccion de arazati
AGUA POTABLE

Exministro Falero dijo que "comparte" decisión del gobierno de cancelar construcción de Arazatí

De esta forma, de las tres obras anunciadas por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, el consorcio que iba a construir Arazatí (integrado por Saceem, Berkes y Ciemsa) solo hará una: la nueva potabilizadora en Aguas Corrientes, cuyos detalles fueron divulgados este jueves por El Observador.

Las fuentes informaron que se acordó que el consorcio construya, además, una nueva línea de bombeo (la séptima) que irá hacia el sur-este y una planta de tratamiento de lodos con disposición final en Aguas Corrientes.

También se encargará de la ampliación de las instalaciones existentes en la zona abastecida por el Recalque Unión, de la ampliación de las instalaciones existentes en el Recalque de la cuarta línea de bombeo y que hará una reforma y ampliación en una subestación de 150kV en Aguas Corrientes.

Temas:

Arazatí Neptuno agua potable Arroyo Solís Chico

Seguí leyendo

Las más leídas

Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo: PSG campeón de la Copa Intercontinental de FIFA en increíble definición por penales, convirtió De la Cruz y Safonov atajó cuatro
COPA INTERCONTINENTAL

Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo: PSG campeón de la Copa Intercontinental de FIFA en increíble definición por penales, convirtió De la Cruz y Safonov atajó cuatro

Azucena Arbeleche

Azucena Arbeleche asume como directora de un banco en Uruguay

La desazón de Juan Ignacio Ramírez
FÚTBOL URUGUAYO

Nacional, Liverpool y un futbolista uruguayo esperan pagos de deudas de Newell's, que está inhibido por FIFA para hacer contrataciones

Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla como regalo de fin de año para diputados, funcionarios y guardia policial
DIPUTADOS

Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla como regalo de fin de año para diputados, funcionarios y guardia policial

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos