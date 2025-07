Agua potable: preguntas y respuestas para entender el cambio en los proyectos de Arazatí, Casupá y Aguas Corrientes

Proyecto Arazatí: consiste en una toma de agua del Río de la Plata en el balneario Arazatí (San José), una planta potabilizadora, una reserva de agua bruta y la conducción del agua hasta el sistema actual. Impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Nuevo paquete de obras: consiste en una toma de agua del río Santa Lucía en Aguas Corrientes (Canelones) y una planta potabilizadora. La construcción de una represa en Casupá (Florida). Construcción de reserva de agua bruta y planta potabilizadora (pequeñas) en Solís Chico (Canelones) para Costa de Oro. Impulsado por el gobierno de Yamandú Orsi.

¿Las plantas nuevas garantizan por sí solas el abastecimiento?

No.

Tanto la planta que se iba a construir en Arazatí (San José sobre el Río de la Plata) como la que se hará en Aguas Corrientes (Canelones sobre el río Santa Lucía) tienen el mismo tamaño: producirán 200 mil metros cúbicos diarios que se sumarán al sistema actual.

Cuando esté construida la nueva planta, OSE podrá producir 900 mil metros cúbicos diarios para Montevideo y la zona metropolitana.

¿La construcción tiene que ver con la sequía?

No y sí.

La construcción de una nueva planta es necesaria más allá de la sequía del 2023 y tiene que ver con la demanda proyectada hacia el 2045 mencionada más arriba.

La sequía sí evidenció la necesidad de Uruguay de tener mayores reservas.

Actualmente las reservas de Aguas Corrientes son de 87 millones de metros cúbicos (67 millones en la represa de Paso Severino y 20 millones en la de Canelón Grande).

¿Cuándo se usan las reservas?

Las reservas se usan cuando el río baja su caudal y empieza a "secarse”.

¿Qué se hará para mejorar las reservas?

La intención del gobierno, en este nuevo paquete de obras, es construir una represa en la zona de Casupá (Florida) de 118 millones de metros cúbicos utilizando el río Santa Lucía, que siempre tiene agua dulce. Se sumarán a los 87 millones de metros cúbicos ya existentes.

La propuesta de Arazatí tomaba agua del Río de la Plata, una fuente que no se va a agotar si hay sequía. Además incluía una reserva de 15 millones de metros cúbicos. ¿Por qué? Si bien la mayoría del tiempo el río tiene agua dulce que se puede potabilizar, también recibe agua salada que con la infraestructura prevista no se podía potabilizar, algo que se profundiza en momentos de sequía. La reserva de agua se pensaba utilizar cuando entrara agua salada.

¿Cuáles son las debilidades de los proyectos?

Arazatí. Tenía reparos ambientales y técnicos por tomar agua de una zona que puede tener salinidad y floraciones de cianobacterias. Al darle la autorización, el Ministerio de Ambiente reconoció que podía haber días en que no produjera lo máximo que podía (200 mil metros cúbicos).

Además había una importante resistencia social y discrepancias de productores de la zona porque les expropiarían tierras de alto valor productivo para construir la reserva de agua.

Nueva planta en Aguas Corrientes. Toma el agua de la misma fuente que la actual. Esto es un riesgo ya que en caso de registrarse, por ejemplo, una contaminación masiva del río en la zona no se podrá abastecer ni tomar agua. Lo mismo si ocurre algún problema técnico grave que deje a las plantas sin funcionar.

Para bajar el riesgo, informes técnicos independientes sugieren tomar el agua desde diferentes fuentes. Para cumplirlo, el gobierno de Yamandú Orsi plantea como obra posible a futuro conducir el agua directamente desde la represa de Paso Severino. Toda la producción se concentra en el río Santa Lucía, que tiene problemas de contaminación.

¿Quiénes intervienen?

Las obras son contratadas por OSE.

Un consorcio de tres empresas uruguayas: Saceem, Berkes y Ciemsa será quien realice las potabilizadoras. Fueron los que presentaron el proyecto y ganaron la licitación.

En el caso de Casupá, OSE llamará a una licitación.

¿Cuánto cuesta hacer las obras?

Construir Arazatí costaba US$ 294 millones.

Construir la nueva planta + la de Solís Chico y la reserva costará unos US$ 200 millones. La cifra definitiva aún no está cerrada.

Construir Casupá está valuado en US$ 130 millones.

¿Cuánto pagará OSE?

Aún no se sabe. Se empieza a pagar cuando la infraestructura esté pronta. El mecanismo financiero implica “pagos por disponibilidad” durante 17 años y medio. Lo habitual es que se termine abonando el triple de lo que costó. En el caso de Arazatí iban a ser US$ 894 millones. En cuanto a Casupá aún no está definido el modelo financiero de pago.