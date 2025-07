"La idea es reducir un 20% la evasión": los planes de la DGI para mejorar la recaudación de impuestos

En entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), González dijo que la evasión del IVA está en el entorno del 20%, la del impuesto a la renta empresarial por encima del 40% y la del IRPF por debajo del 15%, pese a que no hay "estimaciones muy recientes".

JUICIO DE CASA DE GALICIA El rol de los prestamistas en Casa de Galicia y los pagos que autorizó Alberto Iglesias pero no pudieron cobrar: "Yo ya olía todo raro"

De todas formas, señaló que el abordaje es diferente para cada caso de evasión. "En términos generales, los focos nuestros están puestos en las áreas donde hay mayores oportunidades de evasión, que no tiene que ver con una cuestión actitudinal", aclaró, si bien señaló que hay casos de fraude que terminan en denuncias penales y en personas presas.

González planteó tener alternativas más amplias de financiación y de método de pago, así como trabajar en la comunicación con la población para prevenir las evasiones de personas que lo hacen sin intención.

Semanas atrás, en entrevista con El Observador, el jerarca había apuntado en el mismo sentido. "Es una minoría la que quiere evadir. Tenés problemas de desconocimiento, de olvido, de que es difícil cumplir, de no conocer el procedimiento para cumplir, problemas de solvencia, entre otros. Y no pasa solo por hacer fiscalizaciones, cosa que es importante pero no es lo único", sostuvo entonces.

González también quiere implementar un servicio de oficiales o ejecutivos de cuenta, lo que supone, "en pocas palabras, tener a alguien que se haga cargo del contribuyente".

"La idea es tener personas especializadas en interactuar con los contribuyentes, para empezar, y segundo, que esas personas puedan tener una vista informada de todas las situaciones del contribuyente, todos los motivos por los cuales el contribuyente está interactuando con DGI", explicó.

Además, como explicó en aquella entrevista, la intención a futuro es ampliar el uso de formularios en líneas que tengan ya la información precargada por la DGI de las declaraciones de impuestos. De esa manera, se podría "facilitarle el trabajo al contribuyente", pero también "marcarle la cancha".