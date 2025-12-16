Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  14°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / CERRITO DE LA VICTORIA

Persecución con tiroteo y toma de rehenes terminó con un delincuente abatido, otro detenido y dos policías heridos

Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes comenzaron a disparar contra los agentes mientras se desplazaban por la avenida General Flores

16 de diciembre 2025 - 12:29hs
G8S2ANuWQAAGHc7
Foto: Leonardo Pedrouza - Canal 4.
20250717 Arma policial, policia
Foto: Inés Guimaraens

Un operativo policial que incluyó una persecución, un enfrentamiento armado y la toma de rehén en un complejo de viviendas del barrio Cerrito de la Victoria, dejó como saldo una persona abatida, otra detenida y dos sospechosos prófugos.

Según lo informado en primer lugar por Subrayado (Canal 10), la persecución comenzó cuando efectivos policiales identificaron un auto y una motocicleta como sospechosos en las inmediaciones del Antel Arena.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes de ambos vehículos comenzaron a disparar contra los agentes mientras se desplazaban por la avenida General Flores.

Más noticias
sufria de un angioma, vendia hamburguesas y destacaba por su solidaridad: quien era jonatan nunez, el joven de 32 anos que murio en salto
SALTO

Sufría de un angioma, vendía hamburguesas y destacaba por su solidaridad: quién era Jonatan Núñez, el joven de 32 años que murió en Salto

Mahía y Abdala
INTERPELACIÓN

EN VIVO: interpelan al ministro José Carlos Mahía por actuación de la Jutep en el caso Danza

La persecución se extendió hasta un conjunto de viviendas en Cerrito de la Victoria, donde los sospechosos ingresaron a un inmueble para esconderse. Fue en ese momento que los delincuentes tomaron como rehén a una mujer mayor de edad, lo que derivó en un violento intercambio de disparos entre los involucrados, tanto desde el interior como desde el exterior de la vivienda.

En medio del enfrentamiento, un sospechoso fue abatido y otro detenido, mientras que otros dos lograron escapar del lugar. Los disparos efectuados por los ocupantes de los vehículos también impactaron en el patrullero policial que participaba de la persecución, el cual resultó con impactos de bala.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el automóvil Renault Kwid y la motocicleta utilizados por los delincuentes. Además, dos funcionarias policiales resultaron heridas: una sufrió un roce de bala en el brazo y otra recibió un impacto en el chaleco antibalas, aunque su condición no es grave.

En este momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del enfrentamiento y dar con los prófugos.

Temas:

delincuente persecución Cerrito de la Victoria

Seguí leyendo

Las más leídas

La Bajada está a días de decretarse
LA BAJADA

¿Vas a ir a La Bajada? A qué hora abren las puertas de la fiesta, qué podés llevar en la heladerita y cuándo sonará "Auto rojo"

Bandera gigante con el escudo del Club Nacional de Football
NACIONAL

La publicación que Nacional borró de sus redes sociales porque reconocía, con un dato estadístico, el decanato de Peñarol

Mario Bergara. Archivo
MONTEVIDEO

Bergara aseguró que desde que anunciaron fiscalización en el carril Solo Bus la agilidad del transporte colectivo mejoró "entre un 10% y un 12%"

Uruguay campeón del mundo con un Braford.
CAMPEÓN MUNDIAL

¡Uruguay nomá! Justiciero, el mejor toro del mundo en la raza Braford, fue criado en Durazno

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos