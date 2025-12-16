Persecución con tiroteo y toma de rehenes terminó con un delincuente abatido, otro detenido y dos policías heridos

Un operativo policial que incluyó una persecución, un enfrentamiento armado y la toma de rehén en un complejo de viviendas del barrio Cerrito de la Victoria , dejó como saldo una persona abatida, otra detenida y dos sospechosos prófugos .

Según lo informado en primer lugar por Subrayado (Canal 10), la persecución comenzó cuando efectivos policiales identificaron un auto y una motocicleta como sospechosos en las inmediaciones del Antel Arena.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes de ambos vehículos comenzaron a disparar contra los agentes mientras se desplazaban por la avenida General Flores .

La persecución se extendió hasta un conjunto de viviendas en Cerrito de la Victoria , donde los sospechosos ingresaron a un inmueble para esconderse. Fue en ese momento que los delincuentes tomaron como rehén a una mujer mayor de edad, lo que derivó en un violento intercambio de disparos entre los involucrados , tanto desde el interior como desde el exterior de la vivienda.

En medio del enfrentamiento, un sospechoso fue abatido y otro detenido, mientras que otros dos lograron escapar del lugar. Los disparos efectuados por los ocupantes de los vehículos también impactaron en el patrullero policial que participaba de la persecución, el cual resultó con impactos de bala.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el automóvil Renault Kwid y la motocicleta utilizados por los delincuentes. Además, dos funcionarias policiales resultaron heridas: una sufrió un roce de bala en el brazo y otra recibió un impacto en el chaleco antibalas, aunque su condición no es grave.

En este momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del enfrentamiento y dar con los prófugos.