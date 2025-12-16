¡Uruguay nomá! Justiciero, el mejor toro del mundo en la raza Braford, fue criado en Durazno

El toro de la raza Braford campeón del mundo es de Uruguay : Justiciero, un reproductor criado por la cabaña El Telégrafo , fue distinguido con ese logro relevante en el campeonato Champion of the World, creado por el sudafricano PJ Budler, experto en genética .

Salvador Pi Gamba, ingeniero agrónomo y director de la cabaña con sede en Durazno, explicó a El Observador que PJ Budler "hace muchos años está radicado en Estados Unidos y, tengo entendido, es una de las personas que más ha jurado en exposiciones de razas vacunas en todo el mundo".

La competencia creada en 2018 se desarrolla con las principales razas vacunas carniceras y en cada una de ellas, mediante registros fotográficos especiales que son analizados por un jurado de cuatro expertos, participan exclusivamente los mejores animales de las principales exposiciones .

Este año, en el caso del Braford, por Uruguay fue considerado ese toro de El Telégrafo, premiado como Campeón Supremo en la Expo Nacional de la raza, desarrollada hace un mes y medio en Rivera .

Los campeones de cada país compiten en cada bloque continental, en esa instancia regional el RP 1177 triunfó en la puja con los representantes de Argentina y Brasil y, posteriormente, se impuso en la definición por el título de mejor del mundo al ejemplar sudafricano.

Un toro moderado, carnudo y profundo

Pi Gamba, sobre el toro Justiciero, comentó: "Es un toro criado en la cabaña, con genética argentina, el padre es Caín -un toro de La Dominga-, un toro que reúne todas las condiciones que se buscan, un animal bien moderado, carnudo, profundo, que expresa todas las características de macho, bien funcional".

Es un ejemplar que "cae en la excelencia" y que "tiene el equilibrio ideal en todas las características", añadió.

El toro, de tres años, está siendo utilizado para extraer seman de uso en la cabaña y para comercializar a otros cabañeros y productores.

Con relación a la genética Braford, Pi Gamba expresó que "el Braford es una raza sintética, que aporta vigor híbrido y heterosis, que funciona perfectamente para lograr los pesos de carcasa que hoy demandan la industria y el mercado internacional, con todas las ventajas además relacionadas con el tema del estrés por calor, por su componente cebuino minoritario que la distingue de las razas británicas".

En El Telégrafo, consultado sobre la calidad de la carne Braford, complementó, "toda nuestra producción sale hacia la industria a través del corral, producimos animales de muy baja edad y alto peso para abastecer a la Cuota 481 (Unión Europea) y dentro de lo que son las cuatro razas madre de carne en Uruguay (junto con Angus, Hereford y Brangus) cuando uno realiza un tratamiento nutricional y crianza del animal en condiciones óptimas no sé si los paladares lograrán diferenciar".

El contexto

Agropecuaria El Telégrafo SA es una empresa familiar que ya cuenta con el trabajo de tres generaciones, desarrollándose y creciendo bajo el impulso emprendedor de sus integrantes, contando hoy con uno de los rodeos Braford más importantes del país y habiendo acumulado varios grandes campeones y campeones supremos en las principales exposiciones de genética en Uruguay.

