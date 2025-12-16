Dólar
/ Economía y Empresas / Gastronomía

Gastronomía en temporada: está vigente el IVA cero para turistas

La medida se extiende hasta el 30 de abril del año próximo

16 de diciembre 2025 - 5:00hs
Gastronomía en temporada

Gastronomía en temporada

Foto: Marcelo Umpierrez

El IVA cero para servicios gastronómicos aplica en restaurantes, bares, cantinas, confiterías, salones de té y similares.

También están incluidos los hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas o casas de campo y camping, siempre que el servicio brindado no sea de hospedaje, según la información disponible el Ministerio de Turismo.

Caja de Profesionales

Caja de Profesionales: la "calentura" de la gente y lo que puede venir con el nuevo directorio

Una de las habitaciones del hotel que tiene capacidad para 70 personas

Hoteles y arrendamiento de inmuebles para turistas con beneficios durante la temporada

El plan también está vigente para los servicios de catering de fiestas y eventos.

El ministerio aclara que todos los beneficios fiscales corresponden a servicios prestados a consumidores finales, siempre que los compradores sean personas físicas que abonan a través de tarjetas de crédito y débito emitidas en el exterior.

La página oficial señala que el beneficio también es válido para pagos con transferencia electrónica de fondos provenientes del exterior, siempre que intervenga una entidad de cobranza residente en Uruguay.

