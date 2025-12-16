Dólar
/ Nacional / VIDEO

"No voy a dejar que me maten": Gianina García Troche habló desde la cárcel de Paraguay y denunció sus condiciones de reclusión

"Hubiera preferido morir al lado del amor de mi vida, que es Sebastián Marset", sostuvo la expareja del narcotraficante uruguayo

16 de diciembre 2025 - 8:14hs
garciatroche

Gianina García Troche, expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, reapareció en redes sociales luego de varios días de internación en un hospital militar de Paraguay, donde permaneció en terapia intensiva debido a complicaciones de salud. La mujer, que se encuentra presa desde hace más de un año, se entregó en España y fue extraditada a Paraguay, donde enfrenta acusaciones de presunto blanqueo de dinero ilícito en conexión con la organización liderada por Marset.

A través de su cuenta en TikTok, García Troche rompió el silencio por primera vez desde su encarcelamiento y relató las difíciles circunstancias que atraviesa. “No es nada lindo estar acá. El día que tomé la decisión de entregarme, tuve que dejar de ser mujer para ser mamá. Perdí al amor de mi vida que era Sebastián; tengo tres hijos acá y otro en otro lado. Mi familia se rompió por completo”, expresó con visible dolor.

La interna, que fue hospitalizada por episodios severos de convulsiones, detalló las condiciones de su internación: “Tengo todo mi cuerpo lleno de hematomas. Estoy con una vía y me niegan a darme los estudios que me hicieron en el hospital militar”, señaló. Además, agregó que el sábado pasado sufrió un nuevo episodio de convulsiones y que su estado sigue siendo delicado. “A mí no me dejaron ni 24 horas en el hospital. Salí con 40 de ritmo cardíaco”, denunció.

En su mensaje, García Troche afirmó sentirse víctima de maltratos en prisión, y aseguró que la están “queriendo matar”. “No voy a dejar que me maten porque hubiera preferido morir al lado del amor de mi vida que es Sebastián Marset. Me quedé sin familia, mis hijos sufren, él también”, manifestó. La mujer, que confirmó no estar más en pareja con Marset desde que fue encarcelada, expresó que el narcotraficante "seguramente esté rehaciendo su vida".

Sobre su relación con Marset, García Troche destacó que lo conoce desde hace cinco años y que confía en su lealtad: “Nunca va a tener deslealtad hacia mí”, insistió.

La mujer también hizo referencia a las condiciones de su prisión y a la atención médica que ha recibido. “La jueza oculta que tengo un daño cerebral. ¿Por qué a esta altura yo quisiera entrar un teléfono? No sufro solo yo, también mis hijos que se preguntan por qué me entregué. Yo me entregué por ellos”, concluyó.

Temas:

Gianina García Troche García Troche Sebastián Marset Paraguay

