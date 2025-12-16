"¡Que baje y venga a decírmelo acá, a ver si tiene huevos!": el enojo del DT argentino Antonio Mohamed con un periodista tras la consagración de Toluca en México; mira el video

El reciente bicampeonato de Toluca en la liga de México , tras imponerse ante Tigres en una dramática final que se resolvió 9-8 en los penales luego de un empate global de 2-2, quedó marcada por la explosiva reacción del entrenador argentino Antonio Mohamed durante los festejos con el periodista David Faitelson , a quien insultó públicamente.

El origen de este conflicto se originó por la decisión de Mohamed de relegar al banco al arquero Hugo González para el partido de vuelta, luego de un error cometido en la ida, y optar por Luis García como titular en el encuentro decisivo ante Tigres de México .

Faitelson , conocido por sus opiniones provocadoras en la cobertura del fútbol mexicano, había cuestionado abiertamente la medida del Turco en sus redes sociales, escribiendo: " Luis García va como titular esta noche por el Toluca… No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González…"

Tras la consagración de Toluca , Faitelson compartió el video en su cuenta de Twitter la reacción de Mohamed y añadió con ironía: "El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano…".

El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano… pic.twitter.com/6nwxsHZqSz — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 15, 2025

Posteriormente, el periodista profundizó su postura en redes sociales, señalando: "Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca, que estaba a solo unos metros…".

"Quiero aclarar una cosa, con Faitelson. Fue muy desubicado. Es una mierda, eso te voy a decir. Habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio del arquero antes de la transmisión. Yo estaba en el vestidor. Entonces que baje y venga a decírmelo acá, a ver si tiene huevos", señaló Mohamed en el campo de juego junto a otros periodistas.