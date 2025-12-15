Los números de la gira de Lionel Messi en India junto a Luis Suárez y De Paul: US$ 11.000 por una foto y un saludo y hasta US$ 120.000 en un evento VIP

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la gira por India

Un apretón de manos y una fotografía con Lionel Messi durante su visita a la India han costado a sus aficionados más de 11.000 dólares , según figura en la página oficial del organizador de la experiencia, en el marco de su gira de tres días por las principales ciudades del país.

El paquete, de carácter exclusivo y con entradas limitadas, incluyó un encuentro personal con el futbolista argentino, una fotografía individual, acceso a asientos premium para el acto deportivo y una camiseta oficial de la selección argentina firmada por Messi.

Los medios locales han informado de que algunos encuentros privados con el jugador , organizados a puerta cerrada para corporaciones e invitados VIP, habrían alcanzado cifras muy superiores, de hasta un crore de rupias, unos US$ 120.000.

Además de estas experiencias premium, los eventos abiertos al público general se comercializaron a precios que partieron de alrededor de 3.500 rupias (unos 42 dólares) los más bajos, según la información facilitada por la organización del tour.

Messi, campeón del mundo con Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, afrontó este lunes la última jornada de su visita a India, la primera en el país en catorce años desde su anterior viaje en 2011, con una agenda marcada por un amplio dispositivo de seguridad.

Argentina's footballers Lionel Messi (C) and Rodrigo De Paul (R) with Uruguayan footballer Luis Suárez attend an event during Messi's GOAT Tour at the Wankhede Stadium in Mumbai on December 14, 2025. (Photo by Indranil MUKHERJEE / AFP) Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la gira por India Foto: AFP

La recta final del viaje se desarrolló tras el evento truncado del pasado sábado en la ciudad de Calcuta, donde un acto multitudinario en el estadio Salt Lake tuvo que ser interrumpido y el jugador evacuado a los 22 minutos, después de que se produjeran lanzamientos de objetos desde las gradas.

La polémica se originó en el interior del recinto, donde miles de aficionados denunciaron graves problemas de organización tras pagar entradas de alto costo y ver cómo un cordón de políticos, funcionarios y personal de seguridad bloqueaba la visibilidad del jugador.

En el marco de esa investigación, la Policía ha detenido al promotor responsable de la gestión del evento en la ciudad, que el domingo fue enviado a 14 días de custodia policial, mientras las autoridades regionales han anunciado la creación de un comité para depurar responsabilidades.

Cierre de gira de Messi por India

Tras agradecer a los enfervorecidos aficionados "todo el amor y el apoyo", la leyenda del fútbol Lionel Messi culminó este lunes su vertiginosa gira por India con una vuelta de honor en Nueva Delhi: "El cariño ha sido impresionante".

Argentina's footballers Lionel Messi (2L), Rodrigo De Paul (R) and Uruguayan footballer Luis Suárez (L) pose for a photograph with International Cricket Council (ICC) chairman Jay Shah during his GOAT Tour at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi on Decem Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la gira por India Foto: AFP

El astro argentino de 38 años saludó a los seguidores en un estadio Arun Jaitley casi lleno, normalmente dedicado al críquet, el deporte nacional indio, y en esta ocasión repleto de camisetas de la selección argentina, con una multitud que coreaba el nombre del genio mientras ondeaban banderas.

"Agradecerles el cariño de estos días en India. La verdad es que fue una gran experiencia, muy linda. Poder recibir todo el cariño, que ya sabía que tenían, de primera mano fue impresionante", dijo Messi a los espectadores.

"Seguramente volveremos para jugar algún partido en otra ocasión. Muchas gracias", añadió.

Con una camiseta rosa y pantalones negros, Messi cautivó al público con su carisma mientras lanzaba balones al público y accedía a hacerse selfis con algunos aficionados.

El argentino, acompañado por su compatriota Rodrigo de Paul y por el uruguayo Luis Suárez, compañeros en el Inter Miami, jugó fútbol con niños antes de recibir una camiseta de la selección india de manos del presidente del Consejo Internacional de Críquet (ICC), Jay Shah.

India es una potencia del críquet, pero sin gran tradición en el fútbol -142º en el ranking de la FIFA-. Pero existe un fervor por la selección de Argentina y su capitán Messi.

“Estafados” el sábado

La última parada de su minigira de tres días por el gigante asiático transcurrió sin contratiempos, tras un caótico inicio el sábado cuando los aficionados vandalizaron un estadio en Calcuta, enfadados por la breve visita el jugador.

Incidentes Messi EFE

Muchos se sintieron estafados tras haber pagado más de 100 dólares por las entradas y destrozaron los asientos del estadio. Algunos invadieron el terreno de juego después de que Messi lo abandonara antes de lo previsto.

En Nueva Delhi este lunes miles de aficionados entusiasmados desafiaron los altos índices de contaminación en el aire para ver a su héroe en directo.

"Estoy muy emocionado de ver a Messi, lo he seguido desde mi infancia", dijo Sumesh Raina, aficionado de 29 años.

Elevados niveles de contaminación

Nueva Delhi y su extensa región metropolitana de 30 millones de habitantes suele figurar entre las capitales más contaminadas del mundo debido a una mezcla letal de emisiones de centrales eléctricas, tráfico intenso y la quema de basura y cultivos.

Argentina's footballers Lionel Messi (2L), Rodrigo De Paul (R) and Uruguayan footballer Luis Suárez (L) pose for a photograph with International Cricket Council (ICC) chairman Jay Shah during his GOAT Tour at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi on Decem Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la gira por India Foto: AFP

Los niveles de micropartículas PM 2,5, causantes de cáncer, superaron los 300 microgramos por metro cúbico, 20 veces el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de estas condiciones, a Messi se le vio de buen ánimo y con energía en su visita de 35 minutos al estadio.

Antes visitó las ciudades de Hyderabad y Bombay, donde se reunió con el ícono del críquet Sachin Tendulkar y la estrella del fútbol indio Sunil Chhetri.

El sábado, con motivo de su visita a la ciudad de Calcuta, se inauguró en una inmensa estatua, de 21 metros, de Messi alzando la Copa del Mundo.

Commuters cross promotional posters and veiled statue of Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi, on the eve of his visit, in Kolkata on December 12, 2025. Lionel Messi will unveil a 70-foot statue of himself in India on December 13 as he embarks La mega estatua de Lionel Messi en India Foto: AFP

El argentino participó en este GOAT Tour tras haber conquistado por primera vez la liga norteamericana (MLS) con Inter Miami, el 6 de diciembre, y renovar su trofeo de mejor jugador (MVP) de la competición.

Con base en EFE y AFP