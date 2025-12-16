Se traba la llegada de Kike Olivera a Nacional: Gremio consideró "muy baja" la propuesta tricolor y hay un equipo brasileño interesado en el delantero
Medios brasileños reportan que Gremio recusó la propuesta de Nacional por Kike Olivera
16 de diciembre 2025 - 10:46hs
Kike Olivera volvió a jugar en Gremio
La llegada de Cristian Olivera a Nacional no parece tan fácil como se esperaba, luego de que dirigentes tricolores dieran por hecho su traspaso, debido a que Gremio, club dueño de su ficha, no consideró la oferta que le hicieron los albos.
Medios brasileños reportan que Gremio recusó la propuesta de Nacional por Kike Olivera.
Eso se debió a que los valores que plantearon los albos fueron considerados “muy debajo” de lo que los gaúchos esperaban, según informó GloboEsporte.
La propuesta de Nacional era por un préstamo por un año con una opción de compra a fin de año.
En Gremio, que cuenta con una nueva directiva, buscan recuperar parte de la inversión que hizo el club por Olivera, quien fue fichado en 2025 por US$ 4.5 millones, el pase más caro de la temporada, con un contrato hasta 2027.