Se traba la llegada de Kike Olivera a Nacional: Gremio consideró "muy baja" la propuesta tricolor y hay un equipo brasileño interesado en el delantero

La llegada de Cristian Olivera a Nacional no parece tan fácil como se esperaba, luego de que dirigentes tricolores dieran por hecho su traspaso, debido a que Gremio , club dueño de su ficha, no consideró la oferta que le hicieron los albos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Medios brasileños reportan que Gremio recusó la propuesta de Nacional por Kike Olivera.

Eso se debió a que los valores que plantearon los albos fueron considerados “muy debajo” de lo que los gaúchos esperaban , según informó GloboEsporte.

La propuesta de Nacional era por un préstamo por un año con una opción de compra a fin de año.

JUSTICIA Kike Olivera declaró ante Fiscalía como testigo en la causa contra el narcotraficante Luis Fernández Albín

BRASIL El pedido de Kike Olivera a Gremio, que los dirigentes le negaron, por lo que siguen los obstáculos para el jugador

Bahia se interesó por Kike Olivera

Por el momento, Gremio solo ha recibido una propuesta por Olivera, la de Nacional, pese a que Bahia demostró interés, pero aún no hizo una oferta formal.

El delantero de 23 años desea jugar en los tricolores y ya se mudó a Montevideo a la espera de que la negociación llegue a buen puerto, mientras entrena por su cuenta.

Posteo de Cristian Kike Olivera en el Gran Parque Central.jpg Kike Olivera cuando estuvo en el Gran Parque Central a ver a Nacional este año

Pero si no hay avances, deberá presentarse el 2 de enero a la pretemporada de Gremio.

En Nacional hay optimismo por cerrar su traspaso. “Va a jugar en Nacional”, dijo días atrás el vicepresidente tricolor Flavio Perchman.

En Gremio, que cuenta con una nueva directiva, buscan recuperar parte de la inversión que hizo el club por Olivera, quien fue fichado en 2025 por US$ 4.5 millones, el pase más caro de la temporada, con un contrato hasta 2027.