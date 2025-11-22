Dólar
Compra 38,50 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

El pedido de Kike Olivera a Gremio, que los dirigentes le negaron, por lo que siguen los obstáculos para el jugador

El delantero del club Gaúcho continúa viviendo un presente que no es el mejor

22 de noviembre 2025 - 13:14hs
Kike Olivera volvió a jugar en Gremio

Kike Olivera volvió a jugar en Gremio

El uruguayo Kike Olivera continúa atravesando uno de sus peores momentos en Gremio de Porto Alegre, el club que es dueño de su ficha. El delantero se encuentra lesionado desde hace algunas semanas y no ha podido jugar. En ese sentido, pidió poder hacer su recuperación en Uruguay, y el club se lo negó.

Como informó Referí el pasado 7 de noviembre, Olivera padece una lesión importante.

En ese entonces, Gremio emitió un comunicado sobre su estado de salud física.

"El Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento del Gremio Foot-Ball Porto Alegrense informa que el delantero Cristian Olivera sufrió una entorsis de grado II en el tobillo izquierdo y, tras realizarse los exámenes correspondientes, se le diagnosticó una lesión del ligamento deltoideo. El deportista se encuentra en tratamiento de fisioterapia para su recuperación", informó el club gaúcho.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

Un dolor de cabeza de último momento para Diego Aguirre en Peñarol: un titular sufrió una molestia y está en duda para enfrentar a Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Nicolás De la Cruz en un entrenamiento con Flamengo en el Mundial de Clubes
BRASIL

La difícil situación que vive Nicolás De la Cruz con Flamengo y que lo puede complicar con la selección uruguaya de cara al Mundial 2026

Esto llevó a que Olivera se perdiera otra vez la doble fecha FIFA, ahora, la de noviembre.

El delantero ya se había perdido los dos partidos de la selección uruguaya de octubre en Malasia contra República Dominicana y Uzbekistán.

Como informó el pasado 5 de octubre Referí, el técnico de la celeste, Marcelo Bielsa, quedó muy molesto con la actitud de Olivera en ese momento.

Es que Olivera adujo estar lesionado en aquel entonces, y desde Gremio dijeron lo contrario.

El pedido de Kike Olivera que fue negado

Durante todos estos días que han pasado desde el comunicado de Gremio, Kike Olivera estuvo fuera de las canchas.

El futbolista se sometió a trabajos de fisioterapia para poder mejorar su condición.

Según informan diferentes medios de Porto Alegre, en las últimas horas, Kike Olivera solicitó permiso al cuerpo técnico de Gremio para recibir tratamiento por su lesión en Uruguay, pero el club denegó la solicitud inmediatamente.

La intención del delantero era comenzar su recuperación en Montevideo y, en la práctica, adelantar sus vacaciones en comparación con los demás jugadores, incluidos los que permanecen en el departamento médico.

Sin embargo, la directiva mantuvo la norma aplicada a todo el plantel.

Así, Olivera deberá permanecer en Porto Alegre hasta que termine el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, en el cual Gremio intenta no volver a descender nuevamente a la Serie B.

Temas:

Kike Olivera gremio Uruguay Brasileirao selección uruguaya Marcelo Bielsa

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa ya no tiene un cheque en blanco en la selección uruguaya: el respaldo de Alonso, la crisis que vive con los futbolistas y las horas claves para terminar de zurcir

Campeón del Siglo
PEÑAROL

Así está el estado del campo de juego del Campeón del Siglo a 48 horas de la final de la Liga AUF Uruguaya entre Peñarol y Nacional

Maximiliano Gómez de Nacional ante Nahuel Herrera de Peñarol por el Torneo Clausura
LIGA AUF URUGUAYA

Chau mascotas: el cambio de último momento que tomó la Mesa Ejecutiva para la primera final entre Peñarol vs Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
PEÑAROL

Diego Aguirre superó el apagón en plena conferencia de prensa en Los Aromos: "Los sorteos no los festejo; el que gane se llevará todos los elogios y el otro, la va a pasar mal"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos