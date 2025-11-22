El pedido de Kike Olivera a Gremio, que los dirigentes le negaron, por lo que siguen los obstáculos para el jugador

El uruguayo Kike Olivera continúa atravesando uno de sus peores momentos en Gremio de Porto Alegre, el club que es dueño de su ficha. El delantero se encuentra lesionado desde hace algunas semanas y no ha podido jugar. En ese sentido, pidió poder hacer su recuperación en Uruguay, y el club se lo negó.

Como informó Referí el pasado 7 de noviembre, Olivera padece una lesión importante.

En ese entonces, Gremio emitió un comunicado sobre su estado de salud física.

"El Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento del Gremio Foot-Ball Porto Alegrense informa que el delantero Cristian Olivera sufrió una entorsis de grado II en el tobillo izquierdo y, tras realizarse los exámenes correspondientes, se le diagnosticó una lesión del ligamento deltoideo. El deportista se encuentra en tratamiento de fisioterapia para su recuperación", informó el club gaúcho.

Esto llevó a que Olivera se perdiera otra vez la doble fecha FIFA, ahora, la de noviembre.

El delantero ya se había perdido los dos partidos de la selección uruguaya de octubre en Malasia contra República Dominicana y Uzbekistán.

Como informó el pasado 5 de octubre Referí, el técnico de la celeste, Marcelo Bielsa, quedó muy molesto con la actitud de Olivera en ese momento.

Es que Olivera adujo estar lesionado en aquel entonces, y desde Gremio dijeron lo contrario.

El pedido de Kike Olivera que fue negado

Durante todos estos días que han pasado desde el comunicado de Gremio, Kike Olivera estuvo fuera de las canchas.

El futbolista se sometió a trabajos de fisioterapia para poder mejorar su condición.

Según informan diferentes medios de Porto Alegre, en las últimas horas, Kike Olivera solicitó permiso al cuerpo técnico de Gremio para recibir tratamiento por su lesión en Uruguay, pero el club denegó la solicitud inmediatamente.

La intención del delantero era comenzar su recuperación en Montevideo y, en la práctica, adelantar sus vacaciones en comparación con los demás jugadores, incluidos los que permanecen en el departamento médico.

Sin embargo, la directiva mantuvo la norma aplicada a todo el plantel.

Así, Olivera deberá permanecer en Porto Alegre hasta que termine el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, en el cual Gremio intenta no volver a descender nuevamente a la Serie B.