SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

El futuro del futbolista con la celeste puede comenzar a complicarse luego de las idas y vueltas que hubo con el cuerpo técnico

5 de octubre 2025 - 14:16hs
Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Foto: Leonardo Carreño

La selección uruguaya comenzará este lunes los entrenamientos en Malasia para los dos partidos de la fecha FIFA de octubre ante República Dominicana y el combinado de Uzbekistán, clasificado para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, a jugarse el viernes 10 y lunes 12, respectivamente. En tanto, en las últimas horas se conoció que el técnico Marcelo Bielsa quedó muy molesto con Cristian "Kike" Olivera, quien estaba convocado, y no viajó.

Si bien el club al que pertenece, Gremio de Porto Alegre, adujo que el futbolista no tiene ninguna lesión, en las últimas horas, desde el lado del jugador, surgieron versiones diferentes.

La ausencia de Kike Olivera y la bronca de Bielsa

Según pudo saber Referí de una fuente cercana a la selección uruguaya, existe enorme malestar del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, con Kike Olivera.

El delantero de Gremio primero estuvo reservado para viajar a Malasia a disputar los encuentros contra República Dominicana y Uzbekistán, y luego quedó en la convocatoria final.

Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio
CLAUSURA

¿A qué hora juega Peñarol vs Danubio hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo?

Pablo Peirano en Nacional vs Cerro Largo FC
NACIONAL

Pablo Peirano tras el triunfo de Nacional: de "estar tocados" por el empate ante Juventud, a superar "los golpes" y "sorpresas" de la semana, para quedar "muy contento" con el plantel

Chile's defender #17 Gabriel Suazo and Uruguay's forward #19 Cristian Olivera fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Chile and Uruguay at the Julio Martinez Pradanos Nacional stadium in Santiago
Gabriel Suazo de Chile ante Cristian Olivera de Uruguay por Eliminatorias

Gabriel Suazo de Chile ante Cristian Olivera de Uruguay por Eliminatorias

No obstante, Kike Olivera adujo estar lesionado y por eso no viajó.

Desde el seno de la selección uruguaya se comunicaron con su club, Gremio, que en más de una ocasión, según supo Referí, informó que el delantero no tiene ninguna lesión.

Si bien el futbolista no ha jugado con Gremio en los últimos partidos, la prensa gaúcha informó que es por decisión técnica.

Debido a ello es que Referí informó el pasado miércoles que el uruguayo, el pase más caro de la historia de Gremio, se quiere ir del club.

La comunicación de la institución de Porto Alegre con la selección informando que el jugador no está lesionado, fue lo que motivó el gran enojo de Marcelo Bielsa con Kike Olivera y deja abierto un gran paréntesis acerca de qué podrá pasar con el delantero en el futuro dentro del combinado nacional.

Temas:

selección uruguaya Marcelo Bielsa República Dominicana Malasia Fecha FIFA Kike Olivera

Luis Suárez en el derbi Orlacdo City vs Inter Miami
MLS

Inter Miami goleó a New England Revolution pero Luis Suárez deberá esperar para llegar a su gol 600

Nacional 2 vs Cerro Largo FC 1: el tricolor cambió silbidos por aplausos en el Gran Parque Central al ganar con un golazo de Maxi Gómez
TORNEO CLAUSURA

Nacional 2 vs Cerro Largo FC 1: el tricolor cambió silbidos por aplausos en el Gran Parque Central al ganar con un golazo de Maxi Gómez

Christian Ebere en Nacional vs Cerro Largo FC
TORNEO CLAUSURA

La tabla del Torneo Clausura y la Anual tras el triunfo de Nacional y el empate de Boston River vs Juventud, en los partidos del sábado por la décima fecha

Nicolás López y Christian Ebere
NACIONAL

La lesión del Diente López y su cambio en el primer tiempo: la mala noticia que dejó el triunfo de Nacional; mirá lo último que se supo de su estado en el vestuario tricolor

