Luto en Peñarol y en la selección uruguaya: murió Luis Gutiérrez, campeón uruguayo en el primer quinquenio aurinegro, de la Copa Libertadores e Intercontinental, y con la celeste, ganó el Sudamericano juvenil

El fútbol uruguayo está de luto y más precisamente, Peñarol , ya que en las últimas horas, murió el exarquero de la institución aurinegra Luis Gutiérrez , quien se desempeñó en el arco y obtuvo títulos importantes tanto con los carboneros, como también con la selección uruguaya juvenil.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En Peñarol llegó a ser suplente nada menos que de Luis Maidana.

No obstante, jugó 13 partidos con los aurinegros, que le alcanzaron para entrar en la gloria.

CLAUSURA ¿A qué hora juega Peñarol vs Danubio hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo?

SELECCIÓN URUGUAYA La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Es que logró el título de campeón uruguayo en 1961, el cuarto año del primer quinquenio de los manyas.

A su vez, formó parte del plantel que ganó y conquistó la Copa Libertadores de América de 1961, y que obtuvo la primera Copa Intercontinental para el fútbol uruguayo en ese mismo año.

Por otra parte, defendiendo a la selección uruguaya, fue campeón Sudamericano juvenil en 1958.

Luis Gutiérrez tenía 86 años.