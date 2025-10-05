Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / OBITUARIO

Luto en Peñarol y en la selección uruguaya: murió Luis Gutiérrez, campeón uruguayo en el primer quinquenio aurinegro, de la Copa Libertadores e Intercontinental, y con la celeste, ganó el Sudamericano juvenil

Tanto los carboneros como la celeste, perdieron a un exfutbolista que supo conquistar títulos con ambas camisetas

5 de octubre 2025 - 14:43hs
Luis Gutiérrez cuando defendió el arco de Peñarol

Luis Gutiérrez cuando defendió el arco de Peñarol

FOTO: 1891.uy

El fútbol uruguayo está de luto y más precisamente, Peñarol, ya que en las últimas horas, murió el exarquero de la institución aurinegra Luis Gutiérrez, quien se desempeñó en el arco y obtuvo títulos importantes tanto con los carboneros, como también con la selección uruguaya juvenil.

Una historia amarilla y negra

Luis Gutiérrez fue arquero durante toda su trayectoria.

En Peñarol llegó a ser suplente nada menos que de Luis Maidana.

No obstante, jugó 13 partidos con los aurinegros, que le alcanzaron para entrar en la gloria.

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio
CLAUSURA

¿A qué hora juega Peñarol vs Danubio hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo?

Es que logró el título de campeón uruguayo en 1961, el cuarto año del primer quinquenio de los manyas.

A su vez, formó parte del plantel que ganó y conquistó la Copa Libertadores de América de 1961, y que obtuvo la primera Copa Intercontinental para el fútbol uruguayo en ese mismo año.

Por otra parte, defendiendo a la selección uruguaya, fue campeón Sudamericano juvenil en 1958.

Luis Gutiérrez tenía 86 años.

Temas:

Peñarol Copa Libertadores Copa Intercontinental selección uruguaya Sudamericano

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez en el derbi Orlacdo City vs Inter Miami
MLS

Inter Miami goleó a New England Revolution pero Luis Suárez deberá esperar para llegar a su gol 600

Nacional 2 vs Cerro Largo FC 1: el tricolor cambió silbidos por aplausos en el Gran Parque Central al ganar con un golazo de Maxi Gómez
TORNEO CLAUSURA

Nacional 2 vs Cerro Largo FC 1: el tricolor cambió silbidos por aplausos en el Gran Parque Central al ganar con un golazo de Maxi Gómez

Christian Ebere en Nacional vs Cerro Largo FC
TORNEO CLAUSURA

La tabla del Torneo Clausura y la Anual tras el triunfo de Nacional y el empate de Boston River vs Juventud, en los partidos del sábado por la décima fecha

Nicolás López y Christian Ebere
NACIONAL

La lesión del Diente López y su cambio en el primer tiempo: la mala noticia que dejó el triunfo de Nacional; mirá lo último que se supo de su estado en el vestuario tricolor

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos