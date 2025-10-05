El fútbol uruguayo está de luto y más precisamente, Peñarol, ya que en las últimas horas, murió el exarquero de la institución aurinegra Luis Gutiérrez, quien se desempeñó en el arco y obtuvo títulos importantes tanto con los carboneros, como también con la selección uruguaya juvenil.
Luto en Peñarol y en la selección uruguaya: murió Luis Gutiérrez, campeón uruguayo en el primer quinquenio aurinegro, de la Copa Libertadores e Intercontinental, y con la celeste, ganó el Sudamericano juvenil
Tanto los carboneros como la celeste, perdieron a un exfutbolista que supo conquistar títulos con ambas camisetas