Los tres retornos que tendrá Peñarol contra Platense, por Copa Libertadores, y la ausencia de peso que lamenta Diego Aguirre

Tras empatar 1-1 con Defensor Sporting y acumular su séptimo partido sin poder ganar, Peñarol comenzó este martes, en horas de la mañana, a preparar uno de sus partidos más importantes de este semestre: Platense por Copa Libertadores.

El encuentro se jugará este jueves a la hora 19.00 en Vicente López con entradas agotadas para los hinchas de Peñarol (alrededor de 5.000 a US$ 60 cada una).

La gran cantidad de bajas que sufre el equipo llevó al entrenador a regular cargas y minutos, y también a esperar para este encuentro a varios futbolistas.

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El propio DT expresó que ante el Calamar espera contar con Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Eduardo Darias.

"Hay algunos que tenemos la información de que van a estar, van a entrenar mañana y seguramente van a quedar a la orden, seguramente Maximiliano Olivera, Eduardo Darias y Lucas Ferreira. Es importante, son jugadores que se están extrañando, que estamos necesitando. Se ha hablado mucho de la cantidad de las lesiones, es una realidad. Recuperar algunos de ellos va a hacer que estemos más fuertes", declaró el lunes en conferencia de prensa.

La ausencia que Diego Aguirre lamenta

luis angulo progreso peñarol 20260404 Luis Angulo Foto: Enzo Santos / FocoUy

A diferencia de esos tres retornos, Aguirre dio prácticamente por descartado a Luis Angulo del que dijo: "Está en duda, está en duda, creo que no, pero quedan algunas horas para eso".

En la planificación que Aguirre hizo para este primer semestre del año, la presencia de Luis Angulo era considerada clave por el entrenador para los tres partidos de visitante por Copa Libertadores.

Angulo fue titular ante Independiente Santa Fe y no lo fue contra Corinthians el pasado jueves 30 de abril porque se lesionó en el partido contra Juventud el 20 de abril.

El extremo colombiano solo aguantó 24 minutos en cancha y volvió a salir lesionado.

Aguirre, líder nato y capaz de imprimir fuertes convicciones en sus jugadores, es partidario de que en los partidos importantes hay lesionados y en estos tres años varios jugadores han dado muestras de adhesión al respecto.

El que lo hará para este partido, es el capitán Maxi Olivera, quien se desgarró el 20 de abril contra Juventud.

Pero en definitiva, es el jugador el que termina dando el sí o el no definitivo para estar en cancha.

Los otros jugadores que Peñarol tiene en sanidad

Tampoco estarán a la orden este jueves Nahuel Herrera, operado en el hombro, Leonardo Fernández, operado de rotura de ligamentos, Javier Cabrera, en el tramo final de su recuperación tras operación de roturas de ligamentos, y está en duda Brandon Álvarez por la pubalgia que lo dejó afuera del encuentro de anoche.

El que tampoco vuelve es Emanuel Gularte quien no juega desde el 21 de marzo y lleva 10 partidos al margen. Su contrato (cesión de Puebla) vence el 30 de junio. El jugador sufrió un desprendimiento del músculo, además de un desgarro.

La probable formación de Peñarol

Si bien Diego Aguirre aún no paró el equipo, la probable formación tendrá a Washington Aguerre en el arco, Matías González, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximliano Olivera (si no llega jugará Franco Escobar); Eric Remedi, Jesús Trindade, Roberto Fernández; Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias; Matías Arezo.

La alternativa que tiene esta formación es la salida de un contención (Trindade) y el ingreso de otro volante en zona de creación.

Aguirre quedó muy conforme el lunes con el rendimiento de Franco González y Diego Laxalt (mejoró mucho pasando al medio tras defeccionar como lateral) a quienes sacó en el entretiempo pensando en el partido de este jueves.

El Cepillo González terminó con una molestia muscular y será cuidado en estos dos días previos al partido.

Los que también viajarán y estarán a la orden son Sebastián Britos, Facundo Álvez, Kevin Rodríguez, Lucas Hernández, Germán Barbas, Gastón Togni, Stiven Muhlethaler, Facundo Batista y Abel Hernández.

Peñarol comparte el último lugar del grupo con Independiente Santa Fe.

Si pierde y Corinthians le gana a Santa Fe, ya quedará eliminado de los octavos de final y en las dos últimas fechas pugnaría por ser tercero y pasar a Copa Sudamericana.

Peñarol entrena el miércoles de mañana y viaja a la hora 16.30 sin dar, nuevamente, declaraciones a la prensa.