La lesión de Emanuel Gularte es más importante de lo que se esperaba en Peñarol y se perderá varios partidos de Copa Libertadores; esperan que Umpiérrez no tenga desgarro
El panorama sanitario en los dirigidos por Diego Aguirre se sigue complicando cada vez más en un momento crucial del calendario
30 de marzo de 2026 12:26 hs
Emanuel Gularte
Foto: @OficialCAP
Peñarol volvió en la mañana de este lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves para comenzar a preparar una semana que será crucial en el futuro del Torneo Apertura, ya que el sábado enfrentará a Progreso, como visitante, en el Estadio Centenario por la décima fecha.
Esto le deparará más de las tres semanas de recuperación de un desgarro y en el club ya tienen la certeza de que al menos, no podrá jugar los primeros tres encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Los problemas en defensa para Diego Aguirre se siguen sumando y cada vez se le hace más difícil conformar la línea de fondo.