La lesión de Emanuel Gularte es más importante de lo que se esperaba en Peñarol y se perderá varios partidos de Copa Libertadores; esperan que Umpiérrez no tenga desgarro

Peñarol volvió en la mañana de este lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves para comenzar a preparar una semana que será crucial en el futuro del Torneo Apertura, ya que el sábado enfrentará a Progreso, como visitante, en el Estadio Centenario por la décima fecha.

Los carboneros jugaron mal ante Racing este domingo a la noche, y perdieron bien, 2-1, dejando la punta del certamen a manos de su rival de turno.

Leandro Umpiérrez se lesionó en la previa al partido ante Racing cuando ya estaba en la nómina de los convocados de Diego Aguirre para enfrentar a Racing.

La misma se dio a conocer por parte de Peñarol este domingo a la hora 13.31 y de allí en adelante, sufrió una sobrecarga muscular, por lo que a última hora, los carboneros citaron al juvenil Ignacio Alegre.

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De esa manera, en estas horas se le realizarán estudios al futbolista para descartar que se encuentre desgarrado, algo por lo que rezan en los carboneros para que no suceda.

La situación de Emiliano Gularte es bastante más complicada de lo que esperaban en Peñarol.

Según informó una fuente del club a Referí, el futbolista, quien llegó este domingo al Estadio Campeón del Siglo en muletas para ver a sus compañeros, no solo tiene un desgarro. "También tuvo desprendimiento de músculo", confiaron desde la institución carbonera.

Así llegó Emanuel Gularte al Campeón del Siglo Así llegó Emanuel Gularte al Campeón del Siglo Foto: La Oral Deportiva

Esto le deparará más de las tres semanas de recuperación de un desgarro y en el club ya tienen la certeza de que al menos, no podrá jugar los primeros tres encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los problemas en defensa para Diego Aguirre se siguen sumando y cada vez se le hace más difícil conformar la línea de fondo.

Como informó Referí, Nahuel Herrera tendrá varios meses de recuperación tras su intervención en el hombro.

Además, este domingo fue expulsado Mauricio Lemos, por lo que no podrá estar el sábado ante Progreso por el Torneo Apertura.