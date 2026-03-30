Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La imagen de Emanuel Gularte que llamó la atención en su llegada al Campeón del Siglo en medio de su lesión; mirá las bajas de Peñarol en defensa

El defensa, que está lesionado y se perdió el partido ante Boston River entre semana, causó sorpresa al aparecer con muletas

30 de marzo de 2026 8:42 hs

Así llegó Emanuel Gularte al Campeón del Siglo

Video: La Oral Deportiva

El zaguero de Peñarol, Emanuel Gularte, llamó la atención en su llegada al Campeón del Siglo este domingo para ver el partido ante Racing, al aparecer con dos muletas en la zona de accesos principales.

El defensa, que está lesionado y se perdió el partido ante Boston River entre semana, causó sorpresa al aparecer con muletas cuando su lesión es muscular.

Así llegó Emanuel Gularte al Campeón del Siglo
Así llegó Emanuel Gularte al Campeón del Siglo

Así llegó Emanuel Gularte al Campeón del Siglo

El zaguero sufrió un desgarro, por lo que su llegada al Campeón del Siglo llamó la atención.

Se estima que el defensa tendrá una recuperación mayor a lo habitual, de 21 días, por lo que se perderá varios partidos del Torneo Apertura y el comienzo de la Copa Libertadores.

Diego Aguirre: "dolido" por la derrota de Peñarol ante Racing, el penal reclamado que pensó que fue y la explicación de por qué no jugó Eduardo Darias

"Ellos lo hubieran hecho si hubieran ido ganando": el golero de Racing, Federico Varese, reconoció que hizo tiempo, tras los dichos del capitán de Peñarol Maxi Olivera

20260301 Emanuel Gularte, Peñarol, Torneo Apertura 2026. clásico con Nacional, calentamiento. Foto: @OficialCAP
Emanuel Gularte

Emanuel Gularte

Bajas en defensa

Además de Gularte, Peñarol tiene otra bajas en defensa y Diego Aguirre ha tenido que hacer variantes y en los últimos partidos ha colocado a Lucas Ferreira junto a Mauricio Lemos.

Como es sabido, Nahuel Herrera tendrá varios meses de recuperación tras su intervención en el hombro.

Además, este domingo fue expulsado Lemos, por lo que no podrá estar el sábado ante Progreso por el Torneo Apertura.

Peñarol vs Racing

Como alternativas, Aguirre cuenta con Matías González, Andrés Madruga y la opción de pasar a Maximiliano Olivera a la zaga.

Umpiérrez con una molestias

Otra baja por lesión que tuvo Peñarol este domingo fue la de Leandro Umpiérrez, con una sobrecarga muscular, por lo que no estuvo en el plantel y lo reemplazó el juvenil Ignacio Alegre.

Peñarol vs Racing

Se espera que el mediocampista tenga descanso y pueda estar a la orden.

Los carboneros tienen además en sanidad a Abel Hernández, Javier Cabrera, Lucas Hernández, Diego Laxalt y Brandon Álvarez.

Con respecto a Eduardo Darias, que este domingo no jugó, Aguirre explicó que se lo reservó para que los partidos que se vienen.

Peñarol jugará el próximo sábado 4 de abril ante Progreso (19:00 horas en el Estadio Centenario) por el Torneo Apertura y el jueves 9 tendrá su debut en la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe (23:00 horas) de visitante en Colombia.

Las más leídas

Peñarol 1-2 Racing: los de Sayago ganaron en el Campeón del Siglo, quedaron como líderes del Apertura y generaron dudas en los carboneros para lo que se le viene

La llamativa y sorpresiva ausencia en la lista de convocados de Diego Aguirre para el partido de Peñarol ante Racing de hoy por el Torneo Apertura

¿A qué hora juegan hoy Peñarol vs Racing por el Torneo Apertura y dónde verlo?

El pedido especial del Diente López a Marcelo Bielsa para que Maximiliano Gómez de Nacional, tenga su lugar en la selección uruguaya

Temas

Emanuel Gularte Campeón del Siglo Peñarol Boston River Racing

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos