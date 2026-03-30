La imagen de Emanuel Gularte que llamó la atención en su llegada al Campeón del Siglo en medio de su lesión; mirá las bajas de Peñarol en defensa

El zaguero de Peñarol , Emanuel Gularte , llamó la atención en su llegada al Campeón del Siglo este domingo para ver el partido ante Racing, al aparecer con dos muletas en la zona de accesos principales.

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El defensa, que está lesionado y se perdió el partido ante Boston River entre semana, causó sorpresa al aparecer con muletas cuando su lesión es muscular.

El zaguero sufrió un desgarro, por lo que su llegada al Campeón del Siglo llamó la atención.

Se estima que el defensa tendrá una recuperación mayor a lo habitual, de 21 días, por lo que se perderá varios partidos del Torneo Apertura y el comienzo de la Copa Libertadores.

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20260301 Emanuel Gularte, Peñarol, Torneo Apertura 2026. clásico con Nacional, calentamiento. Foto: @OficialCAP Emanuel Gularte Foto: @OficialCAP

Bajas en defensa

Además de Gularte, Peñarol tiene otra bajas en defensa y Diego Aguirre ha tenido que hacer variantes y en los últimos partidos ha colocado a Lucas Ferreira junto a Mauricio Lemos.

Como es sabido, Nahuel Herrera tendrá varios meses de recuperación tras su intervención en el hombro.

Además, este domingo fue expulsado Lemos, por lo que no podrá estar el sábado ante Progreso por el Torneo Apertura.

Peñarol vs Racing Foto: Enzo Santos / FocoUy

Como alternativas, Aguirre cuenta con Matías González, Andrés Madruga y la opción de pasar a Maximiliano Olivera a la zaga.

Umpiérrez con una molestias

Otra baja por lesión que tuvo Peñarol este domingo fue la de Leandro Umpiérrez, con una sobrecarga muscular, por lo que no estuvo en el plantel y lo reemplazó el juvenil Ignacio Alegre.

Peñarol vs Racing Foto: Enzo Santos / FocoUy

Se espera que el mediocampista tenga descanso y pueda estar a la orden.

Los carboneros tienen además en sanidad a Abel Hernández, Javier Cabrera, Lucas Hernández, Diego Laxalt y Brandon Álvarez.

Con respecto a Eduardo Darias, que este domingo no jugó, Aguirre explicó que se lo reservó para que los partidos que se vienen.

Peñarol jugará el próximo sábado 4 de abril ante Progreso (19:00 horas en el Estadio Centenario) por el Torneo Apertura y el jueves 9 tendrá su debut en la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe (23:00 horas) de visitante en Colombia.