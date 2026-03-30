La imagen de Emanuel Gularte que llamó la atención en su llegada al Campeón del Siglo en medio de su lesión; mirá las bajas de Peñarol en defensa
El defensa, que está lesionado y se perdió el partido ante Boston River entre semana, causó sorpresa al aparecer con muletas
30 de marzo de 2026 8:42 hs
Así llegó Emanuel Gularte al Campeón del Siglo
Video: La Oral Deportiva
El zaguero de Peñarol, Emanuel Gularte, llamó la atención en su llegada al Campeón del Siglo este domingo para ver el partido ante Racing, al aparecer con dos muletas en la zona de accesos principales.
El defensa, que está lesionado y se perdió el partido ante Boston River entre semana, causó sorpresa al aparecer con muletas cuando su lesión es muscular.
El zaguero sufrió un desgarro, por lo que su llegada al Campeón del Siglo llamó la atención.
Se estima que el defensa tendrá una recuperación mayor a lo habitual, de 21 días, por lo que se perderá varios partidos del Torneo Apertura y el comienzo de la Copa Libertadores.
Peñarol jugará el próximo sábado 4 de abril ante Progreso (19:00 horas en el Estadio Centenario) por el Torneo Apertura y el jueves 9 tendrá su debut en la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe (23:00 horas) de visitante en Colombia.