Diego Aguirre, "dolido" por la derrota de Peñarol ante Racing, el penal reclamado que pensó que fue y la explicación de por qué no jugó Eduardo Darias

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , lamentó la derrota por 2-1 ante Racing en el Campeón del Siglo , resultado que lo bajó de la punta del Torneo Apertura, donde los de Sayago volvieron a liderar con una unidad de diferencia sobre los mirasoles.

El DT aurinegro reconoció las dificultades que tuvo su equipo para imponerse de local en su cancha.

“Nos costó dar vuelta el resultado, sobre todo después que tomamos el segundo gol. La verdad que dolido porque obviamente teníamos la expectativa de ganar”, señaló.

Antes del partido había advertido de la dificultad del equipo de Sayago. "Un partido muy difícil. Lo sabemos. Enfrentamos a un muy buen equipo que está haciendo una gran campaña y sabemos la trascendencia de lo que sería ganar estos tres puntos", señaló en la previa.

La tabla del Torneo Apertura tras el triunfo de Racing ante Peñarol y luego de la victoria de Nacional ante Torque

Peñarol 1-2 Racing: los de Sayago ganaron en el Campeón del Siglo, quedaron como líderes del Apertura y generaron dudas en los carboneros para lo que se le viene

Además, habló del tiempo perdido por Racing y de la jugada en que Peñarol reclamó un penal a Gastón Togni en el primer tiempo, cuando el partido estaba 0-0.0

“Sí, se cortó mucho el juego, pero bueno, son cosas que pasan. Me quedó la sensación del penal a Togni que me parece que fue, pero me imagino que habrá imágenes que van a demostrarlo”, expresó.

Peñarol vs Racing Foto: Enzo Santos / FocoUy

Aguirre también fue consultado por la expulsión de Mauricio Lemos, quien no estará ante Progreso el sábado y que se suma a las bajas en la zaga junto a Emanuel Gularte y Nahuel Herrera.

“Es una situación que ya veremos, tenemos esta semana para prepararnos para ese partido. Tenemos días para preparar eso”, comento.

La baja de Eduardo Darias

Antes del partido, el entrenador carbonero explicó por qué no estuvo en el plantel Eduardo Darias, que había jugado los pasados dos partidos, luego de recuperarse de una larga lesión, por la que lo han ido regulando en sus minutos.

Boston River vs Peñarol Torneo Apertura Eduardo Darias festejo Eduardo Darias festeja el 1-0 de Peñarol ante Boston River FOTO: DANTE FERNÁNDEZ / FOCOUY

Aguirre recordó que había jugado el domingo y el miércoles, por lo que lo reservaron pensando en lo que se viene, con el partido ante Progreso el sábado y el debut en la Copa Libertadores a la otra semana.

"Preferimos cuidarlo, se vienen cosas muy importantes y por eso no lo convocamos", dijo sobre el volante.

Peñarol también tuvo este domingo la baja de Leandro Umpiérrez, por una sobrecarga muscular.