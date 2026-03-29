La tabla del Torneo Apertura tras el triunfo de Racing ante Peñarol y luego de la victoria de Nacional ante Torque

Racing le ganó 2-1 a Peñarol este domingo en el Campeón del Siglo y bajó a los carboneros de la punta del Torneo Apertura, volviendo los de Sayago a liderar en solitario.
La academia quedó con 20 puntos y los mirasoles con 19.
Nacional, que este sábado le ganó a Montevideo City Torque, quedó con 16 unidades y tercero, a la espera del cierre de la fecha, con misma cantidad que Deportivo Maldonado, que juega este lunes.
Los partidos que se postergaron
El encuentro entre Progreso ante Liverpool que estaba pautado para disputar en el Parque Paladino a la hora 10 de este domingo, fue postergado debido a las fuertes lluvias.
El segundo partido suspendido fue el de Juventud de Las Piedras vs Boston River que se iba a disputar en el Parque Artigas pedrense a la hora 13 de este domingo.
Según informó el presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, a Referí, el encuentro de Las Piedras quedó agendado para este lunes a las 15 y con los mismos detalles, en tanto que Progreso vs Liverpool pasó para el martes a las 11.
El propio organismo también suspendió el encuentro entre Defensor Sporting vs Albion que se iba a jugar a las 16 en el Parque Franzini. El mismo también pasó para el martes a la hora 19.
Este lunes también ese jugarán los partidos que estaban fijados para ese día: Cerro Largo vs Danubio a las 18:00 y Central Español vs Deportivo Maldonado a las 21:00.