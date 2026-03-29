La tabla del Torneo Apertura tras el triunfo de Racing ante Peñarol y luego de la victoria de Nacional ante Torque

Racing le ganó 2-1 a Peñarol este domingo en el Campeón del Siglo y bajó a los carboneros de la punta del Torneo Apertura, volviendo los de Sayago a liderar en solitario.

La academia quedó con 20 puntos y los mirasoles con 19.

Nacional, que este sábado le ganó a Montevideo City Torque , quedó con 16 unidades y tercero, a la espera del cierre de la fecha, con misma cantidad que Deportivo Maldonado, que juega este lunes.

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Los partidos que se postergaron

El encuentro entre Progreso ante Liverpool que estaba pautado para disputar en el Parque Paladino a la hora 10 de este domingo, fue postergado debido a las fuertes lluvias.

El segundo partido suspendido fue el de Juventud de Las Piedras vs Boston River que se iba a disputar en el Parque Artigas pedrense a la hora 13 de este domingo.

Según informó el presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, a Referí, el encuentro de Las Piedras quedó agendado para este lunes a las 15 y con los mismos detalles, en tanto que Progreso vs Liverpool pasó para el martes a las 11.

El propio organismo también suspendió el encuentro entre Defensor Sporting vs Albion que se iba a jugar a las 16 en el Parque Franzini. El mismo también pasó para el martes a la hora 19.

Este lunes también ese jugarán los partidos que estaban fijados para ese día: Cerro Largo vs Danubio a las 18:00 y Central Español vs Deportivo Maldonado a las 21:00.