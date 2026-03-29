Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

La tabla del Torneo Apertura tras el triunfo de Racing ante Peñarol y luego de la victoria de Nacional ante Torque

La fecha debe completarse con los partidos postergados por las lluvias y los que ya estaban fijados para este lunes

29 de marzo de 2026 22:00 hs
Peñarol vs Racing
Foto: Enzo Santos / FocoUy

Racing le ganó 2-1 a Peñarol este domingo en el Campeón del Siglo y bajó a los carboneros de la punta del Torneo Apertura, volviendo los de Sayago a liderar en solitario.

La academia quedó con 20 puntos y los mirasoles con 19.

Juan Pedro Damiani "ya se mueve" para las elecciones de Peñarol, se reunió con varios referentes y mantiene "diferencias muy grandes con Ignacio Ruglio"

Peñarol 1-2 Racing: los de Sayago ganaron en el Campeón del Siglo, quedaron como líderes del Apertura y generaron dudas en los carboneros para lo que se le viene

Los partidos que se postergaron

El encuentro entre Progreso ante Liverpool que estaba pautado para disputar en el Parque Paladino a la hora 10 de este domingo, fue postergado debido a las fuertes lluvias.

El segundo partido suspendido fue el de Juventud de Las Piedras vs Boston River que se iba a disputar en el Parque Artigas pedrense a la hora 13 de este domingo.

Según informó el presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, a Referí, el encuentro de Las Piedras quedó agendado para este lunes a las 15 y con los mismos detalles, en tanto que Progreso vs Liverpool pasó para el martes a las 11.

El propio organismo también suspendió el encuentro entre Defensor Sporting vs Albion que se iba a jugar a las 16 en el Parque Franzini. El mismo también pasó para el martes a la hora 19.

Este lunes también ese jugarán los partidos que estaban fijados para ese día: Cerro Largo vs Danubio a las 18:00 y Central Español vs Deportivo Maldonado a las 21:00.

Las más leídas

Peñarol 1-2 Racing: los de Sayago ganaron en el Campeón del Siglo, quedaron como líderes del Apertura y generaron dudas en los carboneros para lo que se le viene

La Mesa Ejecutiva de la AUF suspendió tres partidos de este domingo debido a las lluvias; mirá cuándo se juegan

La llamativa y sorpresiva ausencia en la lista de convocados de Diego Aguirre para el partido de Peñarol ante Racing de hoy por el Torneo Apertura

¿A qué hora juegan hoy Peñarol vs Racing por el Torneo Apertura y dónde verlo?

Temas

Racing Peñarol Nacional Montevideo City Torque

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos