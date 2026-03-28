La emoción que mostró Ignacio Suárez, la gran figura de la noche y de Nacional, al recordar a su papá fallecido

Nacional le ganó de forma muy trabajosa 3-2 a Montevideo City Torque este sábado en el Estadio Charrúa por la novena fecha del Torneo Apretura y consiguió una nueva victoria bajo la dirección técnica de Jorge Bava.

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Hacía 23 partidos que los tricolores no lograban dos triunfos consecutivos, entre oficiales y amistosos.

Ignacio Suárez, quien suplanta a Luis Mejía, quien se lesionó jugando con la selección de Panamá en esta semana, tuvo una noche para el recuerdo con atajadas espectaculares.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el comienzo de la novena fecha y el triunfo de Nacional sobre Montevideo City Torque

Montevideo City Torque 2-3 Nacional: el tricolor ganó un partido importantísimo y sufrido por el Torneo Apertura, con Ignacio Suárez como gran figura

De esa forma, se transformó en la gran figura del partido, acompañado por un primer tiempo "de luxe" de Maximiliano Gómez.

Luego del encuentro, habló con la televisión y se mostró emocionado

"Estoy contento por la victoria, porque hicimos un esfuerzo enorme en el sintético, ya que nunca jugamos en un piso como este y lo sacamos adelante”, comenzó diciendo el gran arquero de Nacional.

Y agregó respecto a sus atajadas en los minutos de adición: "En los últimos minutos es cuando tenés que estar más concentrado”.

A su vez, Ignacio Suárez expresó que "se trabaja día a día para demostrar en cada partido. Hoy teníamos que buscar la victoria y la pudimos conseguir, por eso estamos muy contentos".

Pero también tuvo un momento para demostrar su emoción.

Recordó a su padre cuando le pidieron que mostrara la camiseta que lleva siempre por debajo de la de Nacional en cada partido.

"Es mi padre que falleció y lo llevo siempre. Él me dejó acá en Nacional y solo tengo palabras de agradecimiento", dijo visiblemente emocionado.