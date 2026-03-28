Los convocados de Nacional para enfrentar a City Torque en el Charrúa: vuelve Coates, no está Cándido y aparece por primera vez Jhon Guzmán

Nacional presentó en sus redes sociales la lista de convocados por el nuevo entrenador Jorge Bava para el partido contra Montevideo City Torque , que se jugará este sábado a las 19:30 en el Estadio Charrúa , donde el ciudadano oficiará de local.

Se trata de una lista con varias novedades. La primera es la vuelta de Sebastián Coates . El zaguero y capitán tricolor se desgarró en el arranque del clásico contra Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura, lo que lo llevó a perderse cuatro partidos , pero ya está a la orden para el segundo partido de Bava en el cargo.

En esa zona el que no estará será Camilo Cándido , que se retiró cerca del final del primer tiempo en el partido ante Cerro Largo. El lateral izquierdo sufrió un "desgarro muscular del recto anterior de cuádriceps izquierdo", detalló el tricolor en un comunicado publicado este viernes.

Otro que sigue afuera en zona defensiva es Luis Mejía , que se encuentra en el exterior con la selección de Panamá . El arquero se retiró lesionado en el amistoso contra Costa Rica de este viernes, situación que enciende las alarmas en Nacional . Ignacio Suárez y Felipe Bianchi son los únicos goleros disponibles, tras la lesión que sufrió el tercer arquero Federico Bonilla semanas atrás.

Se encienden las alarmas en Nacional: Luis Mejía se retiró lesionado en el amistoso entre Panamá y Sudáfrica

Montevideo City Torque vs Nacional: a qué hora juegan este sábado y dónde verlo en vivo

En el medio de la cancha la principal novedad es la inclusión del colombiano Jhon Guzmán, que integra por primera vez una convocatoria para un partido oficial desde su llegada al club a principios de enero.

El jugador de 20 años, cedido a préstamo desde el Cortuluá de su país con una opción de compra, no juega desde su ingreso en los minutos finales del amistoso contra Deportes Concepción de Chile, el pasado 24 de enero, en lo que además fue su debut con el primer equipo tricolor.

G_hw5nfWsAA9f5g Jhon Guzmán en el amistoso ante Deportes Concepción Foto: Nacional

En la zona de ataque Nacional sigue sin contar con Nicolás López. El Diente sufrió un "hematoma en el cuádriceps derecho por un traumatismo directo" en el partido ante Defensor Sporting, según informó el club en un comunicado, que lo marginó del partido ante Cerro Largo y también lo deja afuera del encuentro ante Torque.

Hay 22 jugadores convocados, lo que significa que uno de ellos quedará fuera de la lista final del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2037923110100271196?s=20&partner=&hide_thread=false Los convocados para enfrentar a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa pic.twitter.com/7eqV8tPJv2 — Nacional (@Nacional) March 28, 2026

El probable de Nacional para enfrentar a City Torque

Jorge Bava pondría en cancha casi el mismo once que en su debut contra Cerro Largo, que terminó con victoria 3-0 a favor del tricolor con goles de Tomás Verón Lupi, Juan Cruz de los Santos y Baltasar Barcia.

El único cambio sería el de Federico Bais en lugar de Camilo Cándido debido a la lesión del lateral en el pasado encuentro, en el que además alcanzó el centenar de partidos como jugador de Nacional y fue homenajeado con una camiseta conmemorativa.

Con esta variante, así quedaría el once del bolso: Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Federico Bais; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.