La alegría de Ignacio Ruglio y Jorge Barrera al enterarse que Peñarol quedó como único líder del Apertura mientras compartían un evento junto a Flavio Perchman y Federico Britos de Nacional

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , y el expresidente carbonero, Jorge Barrera , se enteraron, y se alegraron, que el equipo de Diego Aguirre quedó como líder del Tornero Apertura en momentos en que compartían un panel junto al vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , y el tesorero tricolor, Federico Britos.

Los cuatro participaron este jueves por la tarde del panel “Nacional & Peñarol, competir y construir”, en el marco del Media Show 2026 que se realizó en el Radisson.

Y el evento fue a la misma hora en que Racing, que venía primero en la tabla junto a los mirasoles, empataba ante Progreso , partido que terminó antes de las 15:00 horas con resultado 1-1.

Cuando el panel llegaba a su fin, Barrera contó que durante las preguntas del moderador Juan Pablo Romero y las respuestas, estaba muy pendiente del celular para ver cómo iba al partido en Sayago.

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Ignacio Ruglio, Flavio Perchman, Federico Britos, Jorge Barrera y Juan Pablo Romero en el Media Show 2026 Ignacio Ruglio, Flavio Perchman, Federico Britos, Jorge Barrera y Juan Pablo Romero en el Media Show 2026

Lo dijo mientras hablaba de “vivir con pasión” el fútbol y puso como ejemplo de eso su expectativa por el resultado del juego en el Parque Roberto.

“De hecho, mientras vos estabas hablando, yo lo primero que hice es mirar el celular y alegrarme porque empató Racing, así que quedamos primero solos en el Clausura (aunque en realidad es el Apertura). Y estoy esperando que sea el domingo, a ver si le podemos sacar 5 puntos. Y estaba más pendiente de ver si terminaba este panel primero en el Clausura, que de pronto la pregunta que me ibas a hacer”, comentó, sonriente, confundiendo los torneos y pensando en el Peñarol vs Racing del próximo domingo en el Campeón del Siglo.

Ruglio lo interrumpió y explicó por qué en medio de las charlas había llamado a un conocido que estaba en el público.

“Yo llamé a Nico y le dije: ‘Vení un segundo’. Y se asustó, pensó que me estaba sintiendo mal. Y le digo averiguame cómo va Racing”, dijo.

Britos, por su parte, acotó: “Igual, no se adelanten, es Apertura, Clausura no”.

A lo que Ruglio señaló: “No, pero aparte esto al fin de semana puede cambiar, pero ahora por tres días vamos a estar con eso”.

Por último sobre este tema, Barrera comentó: “Lo bueno que me interrumpan es que marco la agenda”, lo que generó risas.

Pasión y valores

“Más allá de todo este chiste, lo que sí es claro es que yo creo en la pasión, yo creo en que uno puede combinar ambos valores, la pasión con el valor familia. Yo soy de los que cree que tenemos que ir reconquistando ese terreno del folclore siga siendo parte de nuestra identidad país. ¿Por qué? Porque a quien de nosotros no nos gusta, más allá de ganar, al otro día del clásico hacerle la broma a un amigo, un compañero, un primo”, comentó el ex presidente mirasol, continuando con su exposición en el cierre del evento.

“Yo creo que es compatible, hay que trabajar cada día más, porque la pasión tiene que ir de la mano con los valores”, sostuvo.

Perchman pidió la palabra y recordó cuando años atrás se compartían las tribunas entre hinchas de Nacional y Peñarol. “Yo quería decir una cosa que está diciendo Jorge, que nosotros, Jorge y yo que somos bastante congereracionales, convivimos en una Tribuna Olímpica en la cual a mí me gritaban un gol de Morena y a los 10 minutos nosotros gritábamos un gol de Victorino y había un respeto objetivo”.

“Yo creo que parte de esa tolerancia ya no se da, porque está impensado que hoy un gol de Arezo y de Maxi Gómez se gritaran en la misma tribuna. Y es un lugar que hay que reconquistarlo de alguna manera. Nosotros no podemos tener esos, por lo menos a mí me hace mal verlos, más allá que ahora los camuflamos con banderas, esos espacios, esos pulmones que se han abierto en la Tribuna Olímpica, una Platea América que no hay una persona, una Platea Olímpica que no hay una persona, taludes que van sin gente. Son todas cosas que cuando jugamos en el Centenario son difíciles de entender para los que vimos otras cosas”, dijo, en un cierre del evento con aplausos de los presentes para los cuatro panelistas.