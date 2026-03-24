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Así se juega la octava fecha del Torneo Apertura, entre semana, con el debut de Jorge Bava en Nacional y Peñarol en el interior; mirá jueces, canchas, días y horarios

La octava fecha del Torneo Apertura se juega de martes a jueves; mirá jueces, canchas, días y horarios

24 de marzo de 2026 10:13 hs
Liga AUF Uruguaya 2026

Liga AUF Uruguaya 2026

Foto: Dante Fernández/Focouy

Apenas 48 horas después de haberse convertido en el nuevo entrenador de Nacional, Jorge Bava hará este martes su debut al frente del tricolor en la octava jornada del Torneo Apertura.

La derrota con remontada incluida frente a Defensor Sporting sentenció el viernes a Jadson Viera, quien un día después fue destituido, pese a que en 2025 llevó al equipo a conquistar la liga local.

Jorge Bava en su presentación en Nacional
Jorge Bava en su presentación en Nacional

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Este domingo, Bava fue anunciado como su reemplazante e inmediatamente comenzó a trabajar con la misión de sacar al tricolor de la crisis deportiva que atraviesa.

Pese a ser el vigente campeón uruguayo, este año perdió la Supercopa frente a Peñarol, cayó en casa en el clásico del Torneo Apertura y marcha décimo en dicho certamen con apenas diez puntos acumulados y tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros.

Todos los técnicos que dirigieron a Nacional desde que Diego Aguirre volvió a Peñarol en noviembre de 2023

Los precios accesibles que fijó Boston River para recibir a Peñarol este miércoles en Florida por el Torneo Apertura

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Campeón del Torneo Clausura y de la Supercopa de Paraguay en 2025 con Cerro Porteño, Bava se estrenará con Nacional ante Cerro Largo y de esa forma retornará a un equipo al que defendió como jugador en 189 partidos y con el que conquistó cinco ediciones del Campeonato Uruguayo.

Si bien por el momento se desconoce el once por el que apostará el nuevo director técnico para el partido frente a Cerro Largo, es un hecho que Maximiliano Gómez podría volver a integrarlo luego de cumplir con la sanción que tenía por haber sido expulsado en la sexta fecha.

También este martes, Deportivo Maldonado recibirá a Montevideo City Torque y Central Español visitará a Liverpool.

Peñarol a Florida

Un día después, Peñarol buscará mantenerse en lo más alto del torneo en el juego que disputará frente a Boston River en Florida.

20250815 Matías Arezo aprovechó un momento libre antes del partido de Peñarol en Florida, luego de que un niño le pidiera una foto
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El equipo de Diego Aguirre suma 16 unidades y comparte la primera posición con Racing.

El aurinegro no podrá contar con Maximiliano Olivera, quien fue expulsado en la victoria frente a Cerro.

El miércoles también se jugarán los partidos Albion-Montevideo Wanderers y Cerro-Juventud. Finalmente, la jornada culminará el jueves con los partidos Racing-Progreso y Danubio-Defensor Sporting.

Encuentros de la octava fecha del Torneo Apertura:

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes Cuarto árbitro VAR
Martes 24 de marzo 14:00 Deportivo Maldonado-Montevideo City Torque Campus de Maldonado Felipe Vikonis Sebastián Schroeder y Daíana Fernández Esteban Guerra

Yimmy Álvarez y Diego Dunajec
24 de marzo 17:00 Liverpool-Central Español Parque Viera Bruno Sacarelo Javier Irazoqui y Pablo Alvez Lucas Andrade

Christian Ferreyra y Richard Trinidad
24 de marzo 20:30 Nacional-Cerro Largo Gran Parque Central Leodan González Héctor Bergalo y Juan Álvarez

Eduardo Varela

Daniel Rodríguez y Andrés Cunha
25 de marzo 14:00 Albion-Wanderers Franzini Federico Modernell Marcelo Alonso y Julián Pérez Juan Cianni

Andrés Cunha y Santiago Fernández
25 de marzo 17:00 Cerro-Juventud Tróccoli Augusto Olmos Andrés Nievas y Amador De Prado Federico Río

Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad
25 de marzo 20:30 Boston River-Peñarol Campeones Olímpicos Mathías De Armas Agustín Berisso y Carlos Roca Ruben Umpierrez

Jonhatan Fuentes y Federico Piccardo
26 de marzo 13:00 Racing-Progreso Parque Roberto Andrés Matonte Sebastián Silvera y Héber Godoy Jonathan De León

Diego Riveiro y Christian Ferreyra
26 de marzo 16:00 Danubio-Defensor Sporting Jardines Javier Burgos Martin Soppi y Marcos Rosamen Kevin Fontes

Diego Dunajec y Santiago Fernández

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