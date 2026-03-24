Así se juega la octava fecha del Torneo Apertura, entre semana, con el debut de Jorge Bava en Nacional y Peñarol en el interior; mirá jueces, canchas, días y horarios
La octava fecha del Torneo Apertura se juega de martes a jueves; mirá jueces, canchas, días y horarios
24 de marzo de 2026 10:13 hs
Liga AUF Uruguaya 2026
Foto: Dante Fernández/Focouy
Apenas 48 horas después de haberse convertido en el nuevo entrenador de Nacional, Jorge Bava hará este martes su debut al frente del tricolor en la octava jornada del Torneo Apertura.
La derrota con remontada incluida frente a Defensor Sporting sentenció el viernes a Jadson Viera, quien un día después fue destituido, pese a que en 2025 llevó al equipo a conquistar la liga local.
Este domingo, Bava fue anunciado como su reemplazante e inmediatamente comenzó a trabajar con la misión de sacar al tricolor de la crisis deportiva que atraviesa.
Pese a ser el vigente campeón uruguayo, este año perdió la Supercopa frente a Peñarol, cayó en casa en el clásico del Torneo Apertura y marcha décimo en dicho certamen con apenas diez puntos acumulados y tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros.
Campeón del Torneo Clausura y de la Supercopa de Paraguay en 2025 con Cerro Porteño, Bava se estrenará con Nacional ante Cerro Largo y de esa forma retornará a un equipo al que defendió como jugador en 189 partidos y con el que conquistó cinco ediciones del Campeonato Uruguayo.
Si bien por el momento se desconoce el once por el que apostará el nuevo director técnico para el partido frente a Cerro Largo, es un hecho que Maximiliano Gómez podría volver a integrarlo luego de cumplir con la sanción que tenía por haber sido expulsado en la sexta fecha.
También este martes, Deportivo Maldonado recibirá a Montevideo City Torque y Central Español visitará a Liverpool.