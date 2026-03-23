Los precios accesibles que fijó Boston River para recibir a Peñarol este miércoles en Florida por el Torneo Apertura

Peñarol vuelve en la tarde de este lunes a los entrenamientos luego de haber tenido libre la jornada del domingo, para comenzar a afrontar el partido por la octava fecha del Torneo Apertura contra Boston River este miércoles a la hora 20.30 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.
Los carboneros quedaron como líderes del certamen -junto a Racing-, luego de haber vencido a Cerro 3-1 el pasado sábado en el Estadio Campeón del Siglo.
El encuentro que viene es muy importante en una plaza en la que a los carboneros últimamente no le ha ido muy bien.
Los precios que fijó Boston River
Boston River, a su vez, está necesitado de puntos luego de un comienzo muy irregular, con cambio de técnico incluido.
Ahora se hizo cargo del equipo Ignacio Ithurralde y la sociedad ya comenzó con buenos resultados, ya que este domingo vencieron 1-0 a Progreso de visitantes en el Parque Paladino.
Este lunes, Boston River fijó precios accesibles para los hinchas de Peñarol.
Los mismos son los siguientes:
Generales $ 700 y socios $ 500. Las mismas se venden en Ticketfacil.uy.
Los niños menores de 12 años acompañados de un mayor, ingresarán gratis.