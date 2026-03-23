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Todos los técnicos que dirigieron a Nacional desde que Diego Aguirre volvió a Peñarol en noviembre de 2023

Los tricolores tuvieron muchas variantes en sus entrenadores con dos comisiones directivas diferentes

23 de marzo de 2026 12:28 hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol aguarda a la hora 17 de este lunes para volver a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, lindera con el Estadio Campeón del Siglo, para comenzar a preparar el trascendente partido de visitante en Florida ante Boston River de este miércoles a la hora 20.30 por la octava fecha del Torneo Apertura.

El técnico Diego Aguirre aún no ha podido mostrar nada en una práctica tras la victoria contra Cerro por 3-1 del pasado sábado, debido a que los futbolistas tuvieron el domingo libre.

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Las diferencias en estos últimos años entre Nacional y Peñarol

Diego Aguirre volvió en lo que es su tercer pasaje por Peñarol como director técnico, en noviembre de 2023.

De allí en adelante tuvo buenos y malos resultados ante Nacional, y a su vez, ganando y perdiendo finales.

Desde que los presididos por Ignacio Ruglio decidieron contratarlo para que se hiciera cargo de la dirección técnica de Peñarol, en el rival eterno hubo muchos vaivenes.

Es que desde que Aguirre se hizo cargo de los carboneros, Nacional ha tenido hasta ahora a cinco entrenadores diferentes.

Con dos comisiones directivas diferentes, los tricolores en ese mismo lapso tuvieron como técnicos a Álvaro Recoba, Martín Lasarte, Pablo Peirano, Jadson Viera y ahora Jorge Bava.

A su vez, la actual directiva presidida por Ricardo Vairo, cesó a tres técnicos distintos en menos de un año.

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