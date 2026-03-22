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Con la salida de Jadson Viera, la directiva de Nacional cesó a tres técnicos en menos de un año

Los números no acompañaron al entrenador tricolor y este sábado fue informado de su dimisión

22 de marzo de 2026 10:22 hs
Flavio Perchman y Ricardo Vairo

Flavio Perchman y Ricardo Vairo

Foto: Leonardo Carreño

Nacional dejó sin efecto el contrato que tenía con el director técnico Jadson Viera y tiene todo encaminado para que Jorge Bava se haga cargo del plantel tricolor en las próximas horas.

La intención de los directivos tricolores es que Jorge Bava ya se hiciera cargo del entrenamiento de la tarde de este domingo en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes.

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Tres técnicos en menos de un año

Jorge Bava será el tercer técnico de Nacional en menos de un año.

Esta comisión directiva ya ha cesado a tres entrenadores diferentes.

El primero en haber sido cesado por los presididos por Ricardo Vairo fue Martín Lasarte el pasado 30 de marzo de 2025 tras la novena fecha del Torneo Apertura.

Lo sustituyó Pablo Peirano quien tuvo muy buenos resultados, aunque quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Fue cesado el 26 de octubre del año pasado luego de la fecha 13 del Torneo Clausura.

La salida de Jadson Viera este sábado 21 de marzo tras la séptima fecha del Torneo Apertura, es la tercera de esta directiva de Nacional en menos de un año.

El técnico suplantó a Peirano para intentar ganar la Liga AUF Uruguaya 2025 y lo logró en las finales ante Peñarol.

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