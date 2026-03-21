Jorge Bava llegó a Uruguay, con su llegada a Nacional casi cerrada: dijo que no habló "con nadie" pero destacó el "orgullo grande" de ser candidato

El entrenador Jorge Bava llegó a Uruguay este sábado por la noche proveniente de Asunción , con su llegada a Nacional casi cerrada para reemplazar a Jadson Viera , cesado este sábado por la tarde.

Tras la salida de Viera, luego de la derrota ante Defensor Sporting de este viernes, fuentes de Nacional confirmaron a Referí que Ricardo Vairo estaba "cerrando" la llegada de Bava , que fue cesado de Cerro Porteño días atrás , e incluso marcaron que "probablemente" el DT podía llegar a dirigir el partido contra Cerro Largo del próximo martes.

Bava llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 22:25 en un vuelo que salió desde Asunción, y cerca de las 23:00 atendió a los medios de prensa presentes en la camioneta que lo trasladó a él y su familia a su hogar.

En la rueda de prensa improvisada que se armó en el ingreso al aeropuerto, el DT no quiso dar ninguna confirmación sobre su llegada a Nacional . "Vamos a ver cuando lleguemos. Sinceramente no hablé con nadie", dijo en sus primeras declaraciones.

Los números de Jadson Viera como DT de Nacional tras el final de su ciclo: 144 días en el cargo y un 33% de victorias

Jorge Bava está a detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Nacional, en reemplazo de Jadson Viera

"Si me llaman, veremos. Acabo de dejar a un equipo, voy a llegar a casa ahora y descansar", agregó el entrenador, que negó en varias oportunidades haber mantenido un contacto con la directiva tricolor en estas últimas horas, pero remarcó que es "un orgullo grande" ser mencionado como principal candidato a dirigir Nacional, aunque luego aclaró que quería ser "mesurado".

El técnico dijo también que, si vuelve al club en el que se formó será "en otras circunstancias" porque: "Antes atajaba y ahora dirijo", y enfatizó que "obviamente" el tricolor sigue siendo su casa. También adelantó que "parte" de su cuerpo técnico "ya está acá" y "parte está por venir".

Bava fue consultado sobre cómo vio a Nacional en los últimos partidos, pero atinó a decir que no vio todos los encuentros, y aquellos que vio los observó "con otros ojos, no con ojos de entrenador". "Yo soy de los hinchas que no opina", agregó entre risas, antes de valorar que siguió el fútbol uruguayo porque lo hace "sentir un poco en casa".

También se negó a opinar sobre los equipos a los que se enfrentará Nacional por la Copa Libertadores (Universitario, Coquimbo Unido y Deportes Tolima). Incluso dijo que, aunque conoce los cruces, no vio el sorteo: "Dirigí dos equipos diferentes (Cerro Porteño e Independiente Santa Fe), los ayudé a clasificar y el día del sorteo no iba dirigir a ninguno. No quise ni verlo".

Por último, el exentrenador campeón uruguayo con Liverpool fue consultado sobre su relación con Nicolás López, que fue clave para que no llegara a Nacional a principios de 2025, pero afirmó que son asuntos que tratará si llega al equipo.