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Jorge Bava fue cesado en Cerro Porteño de Paraguay, club en el que conquistó dos títulos en seis meses pero le quedó la espina de la Copa Libertadores 2026

El exguardameta de 44 años estuvo al frente de Cerro Porteño por casi 6 meses y 22 partidos

20 de marzo de 2026 8:56 hs
Jorge Bava fue anunciado como nuevo entrenador de Cerro Porteño&nbsp;

Jorge Bava fue anunciado como nuevo entrenador de Cerro Porteño 

Cerro Porteño de Paraguay anunció este jueves la salida del entrenador uruguayo Jorge Bava, que la temporada pasada llevó al equipo a alzar los trofeos de liga y supercopa locales.

"Agradecemos al profe Jorge Bava y a su cuerpo técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución, así como por los títulos obtenidos en el Clausura y la Supercopa 2025", dijo el 'Ciclón del Barrio Obrero' en sus redes sociales sin ofrecer detalles sobre el cede del entrenador.

Jorge Bava fue anunciado como nuevo entrenador de Cerro Porteño
Jorge Bava fue anunciado como nuevo entrenador de Cerro Porteño

Jorge Bava fue anunciado como nuevo entrenador de Cerro Porteño

El exguardameta de 44 años estuvo al frente de Cerro Porteño por casi 6 meses y 22 partidos, en los que sumó trece triunfos, seis empates y tres derrotas, garantizando 45 puntos de 66 posibles.

Pero este 2026 el equipo Azulgrana ha mostrado poco fútbol y en la última fecha del Torneo Apertura cayó por 2-0 ante Rubio Ñú, el quinto clasificado.

Jorge Bava, el técnico uruguayo que colecciona trofeos, repasó sus últimos tres títulos que ganó en 2025 en dos ligas diferentes

Jorge Bava con Referí: sus títulos en Colombia y Paraguay en 2025, el objetivo "personal" de la Copa Libertadores y el "duelo" que se hizo esperar

Tras 11 fechas, Cerro Porteño ocupa la segunda plaza de la competición con 20 puntos, 7 menos que su archirrival, el invicto Olimpia.

La espina de la Copa Libertadores

En diciembre pasado, Bava, que ha levantado 8 títulos en sus primeros 5 años de carrera como DT, dijo a EFE que se había planteado como reto ganar con Cerro Porteño la Copa Libertadores de 2026, cuya fase de grupos se sorteaba este mismo jueves.

El proyecto internacional del uruguayo para este 2026 fue clave para que el delantero argentino Pablo Vegetti, el volante argentino-alemán Mateo Klimowicz y el extremo colombiano Santiago Mosquera aceptaran fichar por Cerro Porteño, que en 47 presentaciones no ha podido ganar la Copa Libertadores.

EFE

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