Jorge Bava con Referí: sus títulos en Colombia y Paraguay en 2025, el objetivo "personal" de la Copa Libertadores y el "duelo" que se hizo esperar

Ganar un título nacional de Primera división es difícil. Ganar tres en tres países es mucho más complicado, y que dos de esas estrellas se logren en dos naciones distintas en solo un año , es un hito difícil de repetir. Jorge Bava lo consiguió en este 2025.

El exentrenador de Liverpool , con el que logró su hasta ahora único campeonato uruguayo en 2023 , fue campeón de Colombia en el primer semestre del año con Independiente Santa Fe , y en setiembre se fue a Cerro Porteño , con el que semanas atrás g anó la liga paraguaya.

Esas tres medallas las consiguió con cuatro años y medio de carrera , a sus 44 años . A ellas se le suman la Supercopa Uruguaya de 2023 , la Supercopa de Paraguay de 2025, y tres torneos cortos con el negriazul : el Apertura 2022, y el Intermedio y Clausura de 2023.

A pesar de contar con esta vitrina, Bava dijo a Referí que no ha parado demasiado a pensar en sus logros. En esta etapa de técnico, que comenzó en 2021 cuando de un día para el otro dejó de ser el golero y pasó a ser el DT de Liverpool, solo estuvo sin trabajo unos pocos meses a principios de 2025 tras salir del León de México -su único pasaje sin títulos-, en los que aprovechó para descansar por primera vez en años y hacer el "duelo" de su etapa como jugador.

Volvió, ganó dos ligas, y pasada la Navidad sigue a pie de cañón trabajando en el periodo de pases de Cerro Porteño, con el que quiere repetir el título de liga y mira con expectativa la Copa Libertadores, desafío histórico del club y un propósito “personal”. Quiere seguir, buscar más, y si debe optar entre sus tres títulos elige “el siguiente”, con la selección uruguaya en la mira larga.

Jorge Bava fue anunciado como nuevo entrenador de Cerro Porteño Jorge Bava en uno de sus primeros entrenamientos en Cerro Porteño Foto: Cerro Porteño

En cuatro años como entrenador ganaste tres ligas nacionales, ¿te has detenido a pensar en todo lo que lograste en esta carrera que recién arranca, o sos más de mirar siempre para adelante?

A veces cuando tenemos tiempo miramos y se le da valor a eso, pero todo es muy efímero y ya tenés que estar pensando en lo que viene, para en lo posible buscar más. El fútbol está muy dinámico y no permite mirar para atrás, sino para el presente o el futuro.

¿Qué pensás cuando dicen que sos un técnico ganador? ¿Vos te ves así?

Yo le doy valor a todo. Si bien tuvimos un buen arranque en estos cuatro años y medio, conseguimos cosas muy importantes, me quedo con la tranquilidad de que mis equipos siempre fueron competitivos. Creo que la premisa de esto es que los equipos míos sean competitivos para ganar.

Que se estén viendo los resultados y los objetivos obviamente te reconforta porque en definitiva todos buscamos eso, cada uno con su forma, su manera de trabajar, que yo tengo bien clara la mía y estoy convencido que me va a acercar a ganar. No siempre se logra, así que hay que darle valor y disfrutarlo, con mesura.

Yendo al principio de 2025, ¿cómo fueron esos meses en los que no estuviste en actividad?

Fueron dos meses extraños para mí, fue el único tiempo que tuve sin trabajar, como jugador o como entrenador. Obviamente que fue mi responsabilidad tomar esa decisión, pero me sirvió también para disfrutar de la casa, de la familia, de los amigos, que no había tenido tiempo después del retiro. Tuve que hacer ese famoso duelo, dejar los guantes y los zapatos. Fueron muchas sensaciones. Pero bueno, lo hice y convencido.

Ya a partir de marzo fue un trajín impresionante en cuanto a partidos. En menos de diez meses tuvimos muchos cambios.

¿Sentís que hiciste el duelo?

No me costó en ningún momento (el retiro). Por más que fue muy brusco, de un día para el otro, tomé la decisión convencido. La analicé bastante porque bueno, uno deja algo que añora toda la vida. Era algo que yo esperaba para un futuro cercano, pero bueno, se presentó la oportunidad, lo pensé, lo medité bien, y ni bien tomé la decisión lo hice convencido, nunca extrañé ni nada que se le parezca.

Estos dos meses me sirvieron para hacer otras cosas, analizar otras ligas, estudiar fútbol. Siento que la vorágine que tiene esto no nos permite disfrutarlo de esa manera o analizarlo de esa manera, me tomé el tiempo para eso.

Jorge Bava en Independiente Santa Fe de Colombia Jorge Bava en Independiente Santa Fe @SantaFe

Al llegar a Independiente Santa Fe el equipo tardó algunos partidos en encadenar victorias. ¿Cómo se trabaja para que un equipo incorpore las ideas de un entrenador en medio de un torneo? ¿Cuesta más o cuesta menos cuando se trata de un equipo con aspiraciones competitivas?

El que tiene que adaptarse primero es uno. Uno llega con el plantel conformado, (hay que) ver las fortalezas y debilidades que tiene, y trabajar sobre las debilidades y acrecentar las fortalezas, para después tener un modelo de juego definido. Creo que es uno que tiene que observar mucho y adaptarse y, bueno, paulatinamente tratar de ir volcando la idea.

La idea mía es clara, pero cuando llegamos a un club con poco tiempo de trabajo, un plantel conformado, y tengo que jugar a los tres días, uno tiene que ser cauto y la idea ir poniéndola progresivamente.

Creo que hicimos una buena labor en eso, sobre todo los jugadores, que se adaptaron rápido a las cosas que nosotros les pedíamos, que de repente no las veníamos haciendo. Corregir las cosas que veíamos desde afuera que el equipo debía corregir, y todo esto sobre la marcha, con pocos días de trabajo y sin dejar de ser competitivos.

La liga colombiana tiene un formato muy difícil. Primero tenés que tener cierta regularidad para entrar en los ocho primeros, luego estar en un mes de muy buena manera para ganar el cuadrangular, porque no te sirve salir segundo. Lo ganamos, y luego ganamos la final.

¿La principal virtud es el análisis entonces, o saber qué tocar?

El análisis sin duda, tener un diagnóstico es el primer paso. Nos sirvió observar y diagnosticar lo que teníamos que mejorar. Mejorarlo rápido, práctico, sin muchas vueltas, que los jugadores lo entiendan. Eso es fundamental, porque podemos tener miles de ideas en nuestra cabeza que si no se las sabemos transmitir y ellos no las comprenden es en vano.

También tuvimos la suerte de encontrar un grupo muy maduro en ese sentido, que sabía lo que quería y se adaptó rápido para poder seguir compitiendo y sobre todo siendo competitivos.

¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves que Hugo Rodallega hace el gol que les da el título en una pierna y a punto de ser sustituido?

Fue otro capítulo más de todo lo que nos pasó en ese tramo final. Lo de ese día fue brutal porque Hugo se desgarra en el calentamiento. Hablé con él y me dijo que iba a iniciar jugando, que no se perdería la final. Eso a mi me da mucha confianza, lesiones tienen todos y me gusta ver como ellos las capitalizan, y en ningún momento dudó que iba a jugar. Cambiamos la parte técnica para evitar el desgaste. Con el pasar de los minutos se le fue agravando, y son esas cosas del destino.

Él viene llorando a decir que no puede más, y yo le dije que todavía podía más, que le diera hasta lo que él quisiera. El equipo no suele jugar en largo, pero estaba cansado, con nuestro golero acalambrado. Saca el defensa en largo, peinan y le queda a él, descarga, hay un duelo afuera y el centro le queda a él, en el punto penal. Le pegó con lo último que le quedaba.

Es un momento muy emotivo por la forma, y sobre todo por cómo representa al pueblo de Santa Fe, un pueblo muy aguerrido, muy como el nuestro, que le cuesta ganar los partidos y cuando los gana lo disfruta un poco más. Lo de Hugo fue una ilustración de cómo ganamos ese campeonato, obviamente con buen fútbol por momentos, pero con mucha garra y mucho corazón.

Embed ¡Hugo Rodallega un ejemplo de que debes luchar por tus sueños a pesar de las dificultades! ¡El delantero de Santa Fe pasó del llanto por la frustración de sufrir una lesión a la alegría de anotar el gol de título! #SantaFeCampeón pic.twitter.com/WyxCO1Hngs — Win Sports (@WinSportsTV) June 30, 2025

¿Por qué irse a Cerro Porteño, un grande de otro país, con la presión que ello conlleva, y a mitad de temporada, yéndose de un equipo con la espalda de haber sido campeón?

Tuve la oferta y la oportunidad en un lugar nuevo, en una liga nueva, y con la oportunidad de salir campeón nuevamente. Me sedujo. No fue una decisión fácil, no en cuanto a Cerro porque era un avance para mi en mi carrera, por lo que conlleva, la magnitud que tiene el equipo dentro de Paraguay y de América, pero por otro lado fue un poco difícil separarme del plantel, que habíamos hecho muy buena relación. Lo asumimos con mucha responsabilidad, sabiendo que teníamos un desafío nuevo. Terminó de la mejor manera.

Llegás a Cerro también a mitad de un torneo. ¿Qué diferencias tuviste en el trabajo en comparación con el arranque en Santa Fe?

Llegamos con diez partidos por delante. Quizá un poco en desventaja en la tabla, pero bueno, vi el fixture y teníamos que jugar con los que estaban arriba, y tenía un muy buen equipo, cuando uno tiene buenos jugadores tiene con qué.

Después fue más o menos lo mismo, identificar, hacer un diagnóstico de las cosas a corregir más urgentes. Creo que fuimos simples a la hora de explicar, eso creo que facilitó que se entendiera la idea. Es un equipo que tiene la obligación de ganar, de ser protagonista en todos los partidos, eso me gusta.

Corregimos algunas cosas, el equipo fue compitiendo y fue de menos a más, a final de temporada llegó muy bien de ánimo, muy bien futbolísticamente, y eso creo que fue clave.

¿Le das más valor a alguno de tus títulos sentimentalmente?

Le doy valor a todos, porque fueron todos diferentes. El de Liverpool fue más un proceso a largo plazo, estuvimos dos años y medio donde el equipo siempre compitió, fuimos mejorando, ya tenían aceptada la idea de memoria, fue bastante diferente a los demás. No me sabría declinar por uno, quizás el de Liverpool por ser el primero en su historia.

Te puedo asegurar que en todos lados yo lo disfruté de la misma manera, y la gente también. Por más que Cerro Porteño e Independiente Santa Fe son equipos acostumbrados a ganar creo que hubo mucha repercusión. Es difícil decantarme, me decanto por el siguiente.

whatsapp-image-2023-12-16-at-21-37-08-jpeg..webp Jorge Bava recibe la medalla de campeón del Campeonato Uruguayo 2023 de las manos del presidente de Liverpool, José Luis Palma Leonardo Carreño

¿Cuál es el siguiente paso?

A corto y mediano plazo defender el título de liga con Cerro, y la Copa Libertadores. Es un objetivo que tengo personal, y es un anhelo del club hace años, y nos estamos preparando para ganar la copa también. Está la Copa Paraguay, que es un título que el equipo no tiene y queremos conseguirlo. Siempre es volver a ganar.

Y a largo plazo, ¿te ves con la selección uruguaya?

Sin duda. Creo que a largo plazo a cualquiera le gustaría dirigir una selección, mucho más si es la de tu país. Todos queremos lo mejor para cada uno, y creo que en este rubro lo más grande que puede tener un profesional es dirigir a la selección. Es un objetivo que me encantaría.