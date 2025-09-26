La sentida despedida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe tras un semestre en el club de Colombia y ganar "la décima": "Venir aquí fue un regalo de la vida"

El uruguayo Jorge Bava , que renunció el miércoles como entrenador del campeón de Colombia, Independiente Santa Fe , con posible rumbo a Cerro Porteño de Paraguay, se despidió del equipo con un sentido mensaje en sus redes sociales

“Despedirse es difícil, pero cuando dejas un pedazo de tu corazón en una familia que te marcó para siempre, sientes que el lazo no conocerá distancias. ¡Gracias por tanto Santa Fe”, señaló el exgolero tras confirmarse su salida luego de días de incertidumbre.

Durante la semana, medios habían especulado sobre el deseo del director técnico de dimitir a su cargo para marcharse al Ciclón de Asunción.

Independiente Santa Fe, club con el que ganó la liga colombiana en junio, informó en un comunicado que aceptó la "renuncia" de Bava "pese a los esfuerzos realizados" para que se quedara.

El entrenador, de 44 años, había llegado al León de Bogotá en marzo y sorprendentemente quedó campeón con un equipo liderado por el veterano delantero Hugo Rodallega.

En 2023, Bava fue campeón del fútbol uruguayo con Liverpool en su primera experiencia como director técnico.

El sentido mensaje de Jorge Bava para Independiente Santa Fe

“En la vida sabemos cuándo empiezan las historias, pero no siempre cuándo terminan. Hoy me toca despedirme de una historia muy especial, la CASTAFE de ser técnico de Santa Fe”, señaló Bava en un extenso mensaje en sus redes sociales.

AME9778. MEDELLÍN (COLOMBIA), 29/06/2025.- El entrenador de Santa Fe, Jorge Bava (c), celebra tras ganar el título de la Liga Colombiana este domingo, en el partido de vuelta de la final del la liga colombiana entre Deportivo Independiente Medellín e Inde El festejo de Jorge Bava

“Hace seis meses vinimos para intentar llevar al club al lugar que se merece, a pelear hasta el último día por cada trofeo y tuvimos la fortuna de salir campeones. Es un auténtico honor haber contribuido a traer la décima a una institución como ésta. Más allá de los resultados, vinimos para competir siempre con intensidad, garra y corazón. Es lo que significan estos colores”, agregó.

Bava también destacó el cariño de los hinchas. “En este tiempo, he recibido tantas manifestaciones de cariño, tanto afecto... sé que resultará imposible despedirme de todos. Quiero dar las gracias a todos los miembros del club, del primero al último; a cada aficionado; a todas y cada una de las personas que han hecho de nuestra estancia en Colombia algo inolvidable”.

Además, destacó a sus jugadores. “Me gustaría hacer un reconocimiento especial al plantel. No es sencillo crear lo que creamos, una unión que se plasmó en el campo. Un equipo con mayúsculas, del más joven al más veterano; nosotros sólo tratamos de ayudarlos para que representen a este club de la mejor manera. Y vaya si lo han hecho. A todos ellos les deseo lo mejor en sus carreras”.

“Venir aquí fue un regalo de la vida, algo que me llevo para siempre. ¡Gracias por tanto, manada!”, indicó Bava en el cierre de su nota en Instagram, donde tuvo diferentes reacciones de los hinchas de Santa Fe.