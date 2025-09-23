La compleja situación de Jorge Bava: Independiente Santa Fe emitió un comunicado sobre su continuidad ante los rumores de un grande de Sudamérica que quiere llevárselo

Independiente Santa Fe, campeón vigente de la liga colombiana, condicionó este lunes la continuidad de su entrenador, el uruguayo Jorge Bava , a los resultados que obtenga en el segundo semestre del año .

"A la fecha nuestro director técnico, Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución . La renovación de su contrato estará sujeta a los resultados deportivos que logre el equipo en lo que resta de la temporada 2025-II", señaló el club capitalino.

El entrenador de Santa Fe, Jorge Bava, durante el partido de ida de la final del la liga colombiana

AMDEP7553. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/06/2025.- El entrenador de Santa Fe, Jorge Bava (d), da indicaciones este martes, durante el partido de ida de la final del la liga colombiana entre Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín en el estadio E

El comunicado se publicó en medio de los rumores sobre el posible interés de equipos como Cerro Porteño en contratarlo . El club paraguayo destituyó la semana pasada a su entrenador, el argentino Diego Martínez.

URUGUAYOS ¿Qué pasó con Washington Aguerre en la final de Colombia? Jorge Bava habló sobre el "pintoresco" golero, destacó un gesto del ex Peñarol y dijo por qué motiva a los rivales

La campaña de Jorge Bava en Independiente Santa Fe

Bava, que sonó para Nacional a principio de temporada, llegó a Santa Fe en marzo pasado, en reemplazo de su compatriota Pablo Peirano, quien firmó con los tricolores en abril, y tan solo tres meses después se coronó campeón del Torneo Apertura tras vencer en la final al Deportivo Independiente Medellín (DIM).

AME9778. MEDELLÍN (COLOMBIA), 29/06/2025.- El entrenador de Santa Fe, Jorge Bava (c), celebra tras ganar el título de la Liga Colombiana este domingo, en el partido de vuelta de la final del la liga colombiana entre Deportivo Independiente Medellín e Inde El festejo de Jorge Bava

En el segundo semestre, el equipo no ha mostrado su mejor rendimiento y ocupa el noveno lugar con 17 puntos, la misma cantidad que el Deportivo Cali, que es octavo y obtiene, de manera parcial, el último cupo a los cuadrangulares semifinales de la liga.

En la Copa Colombia, el equipo eliminó en octavos de final al Alianza FC con un 5-2 en el global y enfrentará en cuartos al DIM.

EFE