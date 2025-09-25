Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / COLOMBIA

"Hemos aceptado la renuncia": Jorge Bava se despidió de Independiente Santa Fe y finalmente dirigirá a Cerro Porteño de Paraguay

Independiente Santa Fe confirmó la salida de Jorge Bava "pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club”

25 de septiembre 2025 - 8:02hs
El entrenador uruguayo Jorge Bava no seguirá al frente del Independiente Santa Fe, pues aceptó la oferta para dirigir al Cerro Porteño paraguayo, según informó este miércoles el equipo bogotano.

"Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo", informó Santa Fe en un comunicado.

A partir de la fecha, los colombianos Francisco López y Grígori Méndez estarán a cargo del primer equipo mientras se nombra a un estratega en propiedad.

Bava, que fue campeón con Santa Fe en el Torneo Apertura, se despidió con un triunfo este miércoles ya que el equipo bogotano derrotó por 1-2 a Independiente Medellín por los cuartos de final de la Copa Colombia.

El martes pasado, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, anunció que Bava recibió una oferta para dirigir a Cerro Porteño, por la que finalmente se decantó.

El entrenador uruguayo llegó a Santa Fe en marzo pasado en reemplazo de su compatriota Pablo Peirano, actual DT de Nacional, y tan solo tres meses después se coronó campeón del Apertura tras vencer en la final al Medellín, lo que le dio el pasaje para la Copa Libertadores de 2026.

Bava dirigió a Santa Fe en 35 partidos, de los que ganó 16, empató 10 y perdió 9.

En el segundo semestre, el equipo no ha tenido un buen rendimiento y ocupa el noveno lugar del Torneo Clausura colombiano, con 17 puntos, la misma cantidad que el Deportivo Cali, que es octavo y obtiene, de manera parcial, el último cupo a los cuadrangulares semifinales.

EFE

Jorge Bava SANTA FE Cerro

