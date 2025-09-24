Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COLOMBIA

Sigue la novela de Jorge Bava en Colombia: el presidente de Independiente Santa Fe confirmó que el entrenador uruguayo recibió una oferta de Cerro Porteño

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, contó cómo sigue la situación de Jorge Bava tras mantener una reunión con el uruguayo

24 de septiembre 2025 - 7:39hs
El entrenador de Santa Fe, Jorge Bava, durante el partido de ida de la final del la liga colombiana&nbsp;

El entrenador de Santa Fe, Jorge Bava, durante el partido de ida de la final del la liga colombiana 

EFE

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, anunció este martes que el entrenador uruguayo Jorge Bava ha recibido una oferta para dirigir a Cerro Porteño, pero afirmó que el estratega tiene como prioridad continuar en el equipo bogotano.

"A él (le) llegó una oferta del Cerro Porteño, pero él le ha manifestado al club que su prioridad hoy es Santa Fe y que iba a hablar conmigo (...) Nos reunimos hoy temprano y acordamos que nos vamos a sentar a analizar la oferta que le hicieron y miraremos cuál será el futuro de él", expresó Méndez en una conferencia de prensa.

Jorge Bava en Independiente Santa Fe de Colombia
Jorge Bava en su nuevo equipo

Jorge Bava en su nuevo equipo

Cerro Porteño está buscando a Bava para reemplazar al argentino Diego Martínez, que dejó el cargo la semana pasada.

Hugo Rodallega de Santa Fe saluda con Washington Aguerre de Medellín este martes, luego de un cruce que habían tenido anteriormente cuando se enfrentaron
COLOMBIA

Jorge Bava le ganó la final a Washington Aguerre: Santa Fe fue campeón con un épico gol de Hugo Rodallega, en una pierna, por estar lesionado; mirá el video

Jorge Bava en su nuevo equipo
URUGUAYOS

La compleja situación de Jorge Bava: Independiente Santa Fe emitió un comunicado sobre su continuidad ante los rumores de un grande de Sudamérica que quiere llevárselo

Méndez dijo que el uruguayo, vestido con el uniforme del club y llevando una maleta, salió de la reunión para viajar a Medellín, donde Santa Fe se enfrentará el miércoles con el Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.

"Eso significa que no hay, de parte de él, ningún acuerdo firmado tal", resaltó Méndez.

AME9778. MEDELLÍN (COLOMBIA), 29/06/2025.- El entrenador de Santa Fe, Jorge Bava (c), celebra tras ganar el título de la Liga Colombiana este domingo, en el partido de vuelta de la final del la liga colombiana entre Deportivo Independiente Medellín e Inde
El festejo de Jorge Bava

El festejo de Jorge Bava

Bava llegó a Santa Fe en marzo pasado, en reemplazo de su compatriota Pablo Peirano, y tan solo tres meses después se coronó campeón del Torneo Apertura tras vencer en la final al DIM.

En el segundo semestre, el equipo no ha mostrado su mejor rendimiento y ocupa el noveno lugar del torneo colombiano con 17 puntos, la misma cantidad que el Deportivo Cali, que es octavo y obtiene, de manera parcial, el último cupo a los cuadrangulares semifinales de la liga.

Sin embargo, Méndez señaló que durante todo este semestre han hablado con el uruguayo sobre la planificación "del próximo año, pensando en la Libertadores, tratando de buscar (conformar un buen) equipo para representar bien al país".

"La intención de Santa Fe es que él continúe", insistió el directivo.

EFE

Temas:

Jorge Bava Colombia

Seguí leyendo

Las más leídas

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa reservó a un solo futbolista del medio local para los amistosos de la selección en Malasia; Nacional y Peñarol se exponen a perder jugadores para la fecha 11 del Torneo Clausura

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional
FÚTBOL URUGUAYO

"Peñarol va a ir al Tróccoli": Flavio Perchman recordó que Nacional tiene un acuerdo de localías tras su "ayuda" a Cerro y confía "en la palabra" de Alfredo Jaureguiverry

Franco Fagúndez celebra su primer gol para Santos Laguna de México
URUGUAYOS

¿Dónde está Franco Fagúndez? La pregunta que se hacen en México sobre el ex Nacional a quien su club, Santos Laguna, le abrió dos procedimientos disciplinarios

El insólito penal que el ex Peñarol Thiago Cardozo le atajó al Pipa Benedetto; mirá el video y el revuelo que se armó en Newells
FÚTBOL ARGENTINO

El insólito penal que el ex Peñarol Thiago Cardozo le atajó al Pipa Benedetto; mirá el video y el revuelo que se armó en Newell's

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos