Partidazo por Copa Libertadores: River Plate buscará el pasaje a semifinales ante Palmeiras este miércoles en Brasil; mirá hora y TV

River Plate visita a Palmeiras por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores y deberá remontar la serie en Brasil

24 de septiembre 2025 - 10:19hs
River
River Plate

River Plate visita este miércoles a Palmeiras en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, serie en la que se encuentra en desventaja luego de caer por 2-1 en el estadio Monumental la pasada semana, y buscará la heroica remontada en el Allianz Parque.

El partido tendrá presencia uruguaya en la terna arbitral, ya que el colegiado principal será Andrés Matonte, mientras que sus asistentes serán Nicolás Tarán y Andrés Nievas. El encargado del VAR será su compatriota Christian Ferreyra y el del AVAR será el peruano Víctor Carrillo.

River Plate y un presente que preocupa

El equipo de Marcelo Gallardo está lejos de su mejor funcionamiento colectivo. En el encuentro de ida, principalmente en el primer tiempo se notó mucho la diferencia de jerarquía entre Palmeiras y River, aunque el equipo argentino en el complemento logró intimar más al elenco carioca y generarle más daño.

El fin de semana, pese a que afrontó el encuentro con un equipo alternativo pensando en la revancha, River perdió por 2-0 ante Atlético Tucumán por la octava fecha del Torneo Clausura, y llega a este encuentro con algunas dudas en el once inicial.

Palmeiras, por su parte, llega con el ánimo por las nubes ya que acumula un invicto de nueve juegos y, tras imponerse por 2-1 en la ida ante River Plate, goleó por 4-1 a Fortaleza con un equipo alternativo por la Serie A de Brasil, competencia que lo tiene tercero, a sólo dos puntos del líder Flamengo.

Posible formación de Marcelo Gallardo y Palmeiras

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquin Piquerez; Lucas Evangelista, Anibal Moreno, Andreas Pereira; Vitor Roque, Felipe Anderson y José López.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero; y Maximiliano Salas.

¿A qué hora juega hoy River vs Palmeiras y dónde verlo en vivo?

El partido se llevará hoy miércoles 24 de setiembre a las 21:30 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

River Plate Palmeiras Marcelo Gallardo Copa Libertadores

