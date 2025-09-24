La broma de Mariano Closs ante el problema que tuvo Esteban Ostojich con el intercomunicador para anunciar el fallo del VAR en Racing vs Vélez; mirá el video

La broma de Mariano Closs ante el problema que tuvo Esteban Ostojich

El relator argentino Mariano Closs hizo una broma en plena trasmisión del partido Racing vs Vélez Sarsfield de este martes por la Copa Libertadores al ver un problema que tuvo el juez uruguayo Esteban Ostojich con su intercomunicador .

En el segundo tiempo, tras analizar una jugada de VAR por una pelota que no llegó a pasar la línea del arco local, el árbitro tenía que anunciar que no era gol a través de su micrófono, para que la decisión saliera por los altoparlantes y se escuchara en el estadio y por la TV.

Pero Ostojich tuvo problemas con el micrófono y para escuchar el retorno.

“Esperá. Hola”, señaló el juez, a la espera de tener un contacto a través del intercomunicador.

“Hola, ¿sí? ¿Quién es?”, dijo Closs, como si estuviera atendiendo una llamada telefónica. “Para mí número equivocado. ¿Con quién quiere hablar?”.

Luego se vio como Ostojich hablaba pero su voz no se escuchaba.

Siguieron los problemas, pero finalmente es escuchó la voz del juez, quien pareció no darse cuenta que salía para todo el estadio, y dijo: “Ya está. No funciona, ya lo estoy apretando. Ya está, ya está, no entró”, le explicó a los jugadores, sobre el fallo del VAR.

“Me parece que era para vos este llamado”, señaló el relator, antes de que se reiniciara el partido que tuvo triunfo de Racing 1-0 (2-0) para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores.

Racing a semifinales

Racing se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores al vencer en casa 1-0 a Vélez Sarsfield en el duelo de equipos argentinos por los cuartos de final, con un saldo global de 2-0 para la Academia, que en la ida sacó la misma ventaja de un gol como visitante.

Santiago Solari (82') anotó el gol que sentenció la serie a favor de la Academia, que fue ampliamente superior, pero solo consiguió mover el tablero cerca del desenlace.

20250819 FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Racing's head coach Gustavo Costas gestures during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Uruguay's Penarol at the Presidente Juan Domingo Peron (El Cilindr Gustavo Costas Foto: Luis Robayo / AFP

Vélez estuvo a milímetros de igualar la serie en el segundo tiempo con un remate de Imanol Machuca que el portero Facundo Cambeses atajó en dos tiempos, con la pelota sobre la línea de gol pero sin llegar a pasarla por completo, en una acción que resolvió el VAR.

Racing, que regresa a las semifinales de la Libertadores después de 28 años, se enfrentará con el ganador de la serie que se define el jueves entre el argentino Estudiantes de La Plata y el brasileño Flamengo, que se impuso por 2-1 en el primer encuentro en el Maracaná.

"No ganamos nada"

"Tenemos que pensar que todavía no ganamos nada. El de hoy fue uno de nuestros mejores partidos, había que salir a ganar desde que empezamos, a pesar de la ventaja. Yo con este equipo voy a la guerra", consideró Gustavo Costas, el DT de la Academia.

Desde el comienzo Racing asumió el protagonismo, decidido a ampliar la ventaja y liquidar la serie de una vez, pero se encontró con un escollo en la figura del arquero velezano.

Embed ¡SE SALVÓ LA ACADEMIA! Machuca marcaba el 1-0 de Vélez, pero la pelota no terminó de ingresar por completo y fue anulado.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yLXGhcYpI3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

Tomás Marchiori, en una noche inspirada, se lució desde temprano para sacar un zurdazo de Agustín Almendra que entraba por el rincón derecho, luego le sacó un cabezazo a Solari en un tiro de esquina, y en la acción posterior tapó otro frentazo de Franco Pardo.

A partir de una presión constante, Racing se llevaba por delante a Vélez, que tardó un rato en acomodarse y sólo encontraba reparo en las manos de Marchiori, encargado de alimentar la supervivencia de Vélez en un tramo muy complejo.

Solari, punzante en todo momento, tuvo la situación más clara en la primera parte con un derechazo que el golero del Fortín rozó con los dedos y el balón dio en la base del vertical izquierdo.

Luego de un primer tiempo en el que su equipo no estuvo a la altura, Guillermo Barros Schelotto, el DT de Vélez, movió el banco y dispuso los ingresos de Manuel Lanzini y Tobías Andrada, y después de no patear al arco en el primer tiempo, la visita tuvo una buena ocasión en un tiro cruzado de Michael Santos que salió por muy poco.

Una decisión milimétrica

El partido se abrió, con un Racing decidido a ganar y no quedarse a conservar la diferencia, y un Vélez que intentaba dar la sorpresa en Avellaneda.

Hasta que llegó la chance más clara para la visita a los 62 minutos, en un tiro rasante de Machuca que Cambeses tapó, pero la pelota siguió lentamente su curso hacia el arco y el portero de Racing se estiró de nuevo con un segundo manotazo antes de que la pelota traspasara por completo la línea de sentencia, en una acción que tuvo que ser revisada por el VAR.

El "Mellizo" Guillermo Barros Schelotto, DT del Fortín, dijo que no pudo ver el video de la jugada en el banco, pero reconoció en rueda de prensa que el desenlace anímicamente "impactó en todos (...) en la gente, en los jugadores". "Pero bueno, evidentemente no entró", reconoció.

Racing, que terminó el partido con 23 remates al arco contra apenas 4 de Vélez, respiró profundo y volvió a tomar el control, a merodear con un cabezazo de Solari directo a las manos de Marchiori, y un frentazo de Sosa que sacudió el poste derecho cuando el arquero no llegaba.

El dominio albiceleste ya se hacía incontenible, y Racing soltó el desahogo con el gol que llegó a ocho minutos del final, cuando Rojas armó una buena jugada por la izquierda y mandó un centro raso que Marchiori manoteó, pero no puedo evitar que Solari, con el arco a disposición, empujara el balón a la red.

Racing se acerca con firmeza hacia el sueño de hilar otro logro internacional, casi un año después de conquistar la Copa Sudamericana, ahora entre los cuatro mejores de la Libertadores tras 28 temporadas, desde aquel 1997 en el que tropezó ante Sporting Cristal en Lima.

"Estamos contentos por llegar después de muchos años a una semifinal, agradecido por la entrega del equipo. En la Copa son todas finales, es un torneo muy importante, y hoy la suerte estuvo de nuestro lado. Conseguir esto después de muchos años parece fácil, pero no lo es", destacó el artillero Adrián "Maravilla" Martínez, que esta vez tuvo el arco cerrado.

Del lado de Vélez, Barros Schelotto destacó que su equipo ha tenido "buenos partidos en la Copa". "Hubo cosas muy buenas, pero nos encontramos con un rival que nos presionó, nos marcó bien. Fue una llave muy peleada, muy pareja. Pasó Racing y lo felicitamos".

En el Cilindro de Avellaneda dirigió el uruguayo Esteban Ostojich y así formaron los equipos:

Racing: Facundo Cambeses - Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo y Gabriel Rojas (Adrián Balboa, 85) - Juan Nardoni (Bruno Zuculini, 24), Santiago Sosa y Agustín Almendra (Matías Zaracho, 66) - Tomás Conechny (Ignacio Rodríguez, 66), Adrián Martínez y Santiago Solari (Gastón Martirena, 85). DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori - Agustín Lagos (Dyland Godoy, 87), Emanuel Mammana, Aaron Quirós y Elías Gómez - Rodrigo Aliendro (Tobías Andrada, 46), Agustín Bouzat y Tomás Galván (Manuel Lanzini, 46)- Maher Carrizo, Michael Santos (Braian Romero, 68) e Imanol Machuca (Diego Valdés, 87). DT: Guillermo Barros Schelotto.