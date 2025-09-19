Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

La fuerte denuncia de Matías Viña contra el cuarto árbitro en el partido que Flamengo le ganó 2-1 a Estudiantes por Copa Libertadores; mirá el video

Si bien los cariocas se llevaron los tres puntos, a los 8 minutos ganaban 2-0, y en la hora, los argentinos descontaron, dejando la llave abierta para la vuelta en Copa Libertadores, ante un muy polémico arbitraje

19 de septiembre 2025 - 12:41hs

Flamengo le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata de Argentina este jueves a la noche por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante un repleto Estadio Maracaná que batió todos los récords de público para enfrentamiento entre clubes desde la remodelación ocurrida para el Mundial 2014. El arbitraje del colombiano Andrés Rojas fue malo y luego del encuentro, el uruguayo Matías Viña, del conjunto local, denunció al cuarto árbitro.

Los rubronegros, con Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz como titulares, ya iban ganando 2-0 cuando solo habían transcurrido 8 minutos, y habían batido al arquero uruguayo Fernando Muslera.

La fuerte denuncia de Viña

El lateral uruguayo Matías Viña estuvo en el banco de suplentes de este partido en el que ganó Flamengo, pero le descontaron en la hora con un tanto de Carrillo, por lo que la serie quedó abierta para la revancha del jueves que viene, en la que Estudiantes de La Plata será local.

Manuela Rotundo en Tokio 2025
MUNDIAL DE ATLETISMO

La uruguaya Manuela Rotundo debutó en su primer mundial de atletismo pero no pudo avanzar a la final de jabalina en Tokio 2025

las dos variantes de peso que hizo diego aguirre en el entrenamiento de penarol pensando en juventud de las piedras por el torneo clausura
PEÑAROL

Las dos variantes de peso que hizo Diego Aguirre en el entrenamiento de Peñarol pensando en Juventud de Las Piedras por el Torneo Clausura

Pero al término del encuentro, Viña realizó una fuerte denuncia contra el cuarto árbitro colombiano, Jhon Ospina.

“Todo el mundo escuchó. Yo hablo español, escuché bien. El cuarto árbitro le dijo al técnico de Estudiantes que el jugador de ellos ya tenía amarilla. Luego, en el segundo tiempo, fue lo mismo (lo malo del arbitraje)", explicó Viña.

Según los futbolistas de Flamengo, lo del cuarto árbitro con el técnico picharrata, Eduardo Domínguez, "fue para que lo sacara, ya que si seguía así, iba a ser expulsado".

No obstante, en la conferencia de prensa, Domínguez dio su versión de los hechos.

"Es verdad que el cuarto árbitro me vino a hablar. Solo me comunicó que el que estaba amonestado era el lateral, porque nosotros pensábamos que era otro futbolista", indicó.

Temas:

Matías Viña Flamengo Estudiantes de La Plata Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron al regresar a Estados Unidos
ATLETISMO

La timidez de Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron en el aeropuerto al regresar a Estados Unidos; mirá el video y su reacción

Evaristo-González, dirigente de Peñarol
PEÑAROL

Evaristo González, dirigente de Peñarol, reconoció que la recontratación de Jaime Báez fue "desprolija" y dijo que el club hace un "esfuercito" más por Maximiliano Silvera

Ocho clubes de rugby denunciaron a dos colegios ante la URU por prohibir a sus alumnos jugar con otros equipos
DEPORTES

Ocho clubes de rugby denunciaron a dos colegios ante la URU por prohibir a sus alumnos jugar en otros equipos

Valentín Soca en el Mundial de Atletismo Tokio 2025
MUNDIAL DE ATLETISMO

Uruguay a la final: carrerón de Valentín Soca para clasificar a la definición del Mundial de Tokio 2025 en 5.000 m, mientras que Santiago Catrofe no pudo avanzar pese a su gran esfuerzo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos