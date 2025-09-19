La fuerte denuncia de Matías Viña contra el cuarto árbitro en el partido que Flamengo le ganó 2-1 a Estudiantes por Copa Libertadores; mirá el video

Flamengo le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata de Argentina este jueves a la noche por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante un repleto Estadio Maracaná que batió todos los récords de público para enfrentamiento entre clubes desde la remodelación ocurrida para el Mundial 2014. El arbitraje del colombiano Andrés Rojas fue malo y luego del encuentro, el uruguayo Matías Viña , del conjunto local, denunció al cuarto árbitro.

Los rubronegros, con Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz como titulares, ya iban ganando 2-0 cuando solo habían transcurrido 8 minutos, y habían batido al arquero uruguayo Fernando Muslera.

El lateral uruguayo Matías Viña estuvo en el banco de suplentes de este partido en el que ganó Flamengo, pero le descontaron en la hora con un tanto de Carrillo, por lo que la serie quedó abierta para la revancha del jueves que viene, en la que Estudiantes de La Plata será local.

Pero al término del encuentro, Viña realizó una fuerte denuncia contra el cuarto árbitro colombiano, Jhon Ospina.

“Todo el mundo escuchó. Yo hablo español, escuché bien. El cuarto árbitro le dijo al técnico de Estudiantes que el jugador de ellos ya tenía amarilla. Luego, en el segundo tiempo, fue lo mismo (lo malo del arbitraje)", explicó Viña.

Según los futbolistas de Flamengo, lo del cuarto árbitro con el técnico picharrata, Eduardo Domínguez, "fue para que lo sacara, ya que si seguía así, iba a ser expulsado".

No obstante, en la conferencia de prensa, Domínguez dio su versión de los hechos.

"Es verdad que el cuarto árbitro me vino a hablar. Solo me comunicó que el que estaba amonestado era el lateral, porque nosotros pensábamos que era otro futbolista", indicó.